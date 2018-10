© Serge Olmo

Et gëtt sech op d'Prequalifikatiounsmatcher virbereet am Kader vun der EM 2022. D'Géigner heeschen am Januar Bulgarien, Irland a Groussbritannien.An der Paus war et den Tirage vun der CoupeHB Museldall-HB DiddelengCHEV Dikrech-HC StandardHB Käerjeng-HBC SchëfflengHB Beetebuerg-HB EschHB Miersch (+3)- HB KärjengHB Esch-HB PéitengHC Atert Réiden (+3)-HB Diddelengan de Spëtzematch Red Boys Déifferdeng-HC BierchemEt gëtt de Weekend vum 1. Dezember an der Coupe gespillt.