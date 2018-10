Eng Foto vun der Bäissattack hu mer net, mä et huet sécherlech méi wéi gedoen, wéi hei beim klenge Baby-Léiw, deen engem Veterinär an d'Nues bäisst. © AFP-Archiv

D'Police vun Essen ermëttelt elo wéinst Kierperverletzung géint de 34 Joer ale Mann. Dat 25 Joer jonkt Affer huet der Police no, en Deel vum rietsen Nueseflillek verluer.

Zum Ugrëff koum et am Match tëscht dem SV Preußen Eiberg 11/31 an dem Essener SG 99/06 II. Virum Bëss haten déi zwee scho Sträit. D'Affer koum an d'Spidol, an et géif him den Ëmstänn entspriechend gutt goen, sou den Thomas Rausch, e Verantwortleche vum Veräin.



An engem Interview mat der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" sot hien, dass net auszeschléisse wier, dass siichtbar Schied net kéinte verhënnert ginn.



De Spiller dee gebass huet, krut iwwregens déi rout Kaart.