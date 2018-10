De Weekend hunn d'Damme vu Rued eng Première am europäeschen ETTU-Cup am Dëschtennis gefeiert.

Net nëmmen, datt et eng Band vun Frëndinnen ass, ma d'Nationalspillerinnen hu sech och déi éischte Kéier an der Veräinsgeschicht fir déi drëtt Ronn an där Kompetitioun qualifizéiert.





DT Rued am ETTU-Cup/Reportage Franky Hippert



D'Géigner hunn Den Helder aus Holland, Foinikas aus Griicheland an Arteal Tenis de Mesa aus Spuenien geheescht. D'Tessy Gonderinger, d'Vinita Schlink an och d'Dani Konsbrück hu schonn alles misse ginn. De Match géint Griicheland hätt een 3:0 gewonnen, ma ganz esou kloer wier dat net gewiescht, ewéi sech dat unhéiert, huet d'Dani Konsbruck gemengt. Géint den Helder aus Holland hat een d'lescht Joer nach 2:3 verluer. Ma dëst Joer hu si taktesch eppes geännert a konnte sech um Enn esou iwwert eng 3:1-Victoire freeën. Ma géint d'Ekipp aus Spuenien gouf et eng kloer 0:3-Néierlag.

Et ass schonn en Exploit, deen d'Dani Konsbrück an hir Matspillerinne vu Rued de Weekend realiséiert hunn. Selwer hate si domat net gerechent, well si nach ni esou wäit komm sinn an dofir si si immens frou iwwer hir Leeschtung, dat och fir dem Club Merci soen fir d'Ënnerstëtzung.

Nodeems an den zwou éischte Ronne vum ETTU-Cup a Gruppe vun allkéiers 4 Ekippe gespillt gëtt, geet et elo am drëtten Tour awer anescht weider. Hei spille si elo nëmme géint ee Géigner, dat da mat Allersmatch a Retourmatch. Wien de Géigner wäert sinn, ass nach net gewosst.

Am Géigesaz zu Rued, dat heiheem gespillt huet, war den DT Iechternach a Russland, wou et fir de Veräin aus der Abteistad awer all Kéier eng Defaite géint d'Lokalekipp, de slowakeschen an de belsche Géigner goufen.