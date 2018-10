D'Eléonora Molinaro kritt et e Mëttwoch an hirem Grupp mat der Xiyu Wang ze dinn, der Nummer 1 an der Juniorinnen-Weltranglëscht. D'Lëtzebuergerin kënnt am aktuelle Ranking op déi 14. Plaz. Eng weider Géignerin vun der Eléonora Molinaro ass d'Nummer 2 op der Welt, d'Clara Burel aus Frankräich, souwéi d'Maria Camila Osorio Serrano aus Kolumbien, d'Nummer 5 an der Juniorinnen-Weltranglëscht.



Déi zwou bescht Spillerinnen aus all Grupp qualifizéieren sech fir d'Halleffinall.