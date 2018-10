© pressphoto Archiv

Virun dësem 3. Spilldag koum d'Nouvelle, datt de Standard vu Léck an och Vitesse Arnheim aus Holland un zwee Spiller vum aktuelle Lëtzebuerger Champion intresséiert wären.Den Danel Sinani an den Dave Turpel stinn Tageblatt-Informatiounen no op der Akafslëscht vun zwee Veräiner. Deen ee beim Standard Léck an deen anere bei Vitesse Arnheim.Den Sinani huet duerch seng Goler an der Qualifikatioun vun der Europa League géint Cluj, souwéi an der Nations League international op sech opmierksam gemaach. An dëser neier Campagne vun der UEFA steet den Diddelenger Offensivspiller mat 2 Goaler aus 2 Matcher op der 4. Plaz vun den Topscorer. Kee Wonner also, dass de belschen Traditiounsveräin dës Qualitéit gären a sengem Kader hätt, déi an der Offensiv éischter schwaach besat sinn.Mee net nëmmen de Standard huet Interessi un engem Diddelenger Spiller, mee och Vitesse Arnheim aus Holland. Déi hunn den Dave Turpel am Viséier. De Spiller vum Joer a beschte Buteur vun der leschter BGL-Ligue-Saison kéint also den hollännesche Veräin an Zukunft verstäerken.Eng offiziell Offer ass allerdéngs beim F91 fir béid Spiller nach net agaangen. Allerdéngs hu mir d'Confirmatioun op Nofro hi vun de Verantwortleche vum aktuelle Lëtzebuerger Champion scho kritt, dass béid Veräiner Interessi un deenen zwee Spiller hunn.Donieft rullt et am Lëtzebuerger Championnat nees fir den F91 Diddeleng, just an der Europa League konnten déi Diddelenger weder Punkten nach e Gol schéissen. Och wann d'Prestatioun op der europäescher Bühn bis elo gestëmmt huet, warnt den Dino Toppmöller seng Ekipp virum Match géint Olympiakos Piräus.