An der Kinneksklass vum europäesche Futtball gouf dës Woch deen drëtte Spilldag gespillt. Um Mëttwoch an um zweeten Dag goufen an de Gruppen A bis D jeweils 2 Partien gespillt.Amgewënnt Dortmund ganz däitlech mat 4:0 géint Atletico Madrid. Allerdéngs ass dëst Resultat e bëssen ze héich ausgefall well och Atletico hat e puer ganz gutt Chancen. Am zweete Match spillt Monaco géint Bruges just 1:1.Amkann sech Tottenham net géint Eindhoven duerchsetzen a gëtt opgrond vun enger rouder Kaart fir de Lloris 2 Punkten aus der Hand a spillen 2:2. Barcelona gewënnt méi oder manner souverän mat 2:0 géint Inter Mailand.Amgewënnt Liverpool ganz däitlech a souverän mat 4:0 géint Belgrad an dat mat Hëllef vun 2 Goler vum Salah. De PSG dogéint deet sech weider schwéier an der Champions League a spillt géint Neapel doheem just 2:2 gläich.Amka sech Porto ouni vill Problemer mat 3:1 géint Lokomotive Moskau duerchsetzen a Schalke deelt sech no engem 0:0 d'Punkten mat Galatasaray Istanbul.

Grupp A



An engem richteg gudden an animéierte Match huet sech keng vun deenen 2 Ekippen eppes geschenkt. Déi éischt richteg gutt Chance vum Match gouf et awer eréischt an der 31. Minutt an dat fir Dortmund. Et war de Pulisic deen de Ball aus 15 Meter knapps iwwert de Gol geschoss huet. No 35 Minutten huet den Delaney blesséiert missen ausgewiesselt ginn an den Dahoud koum an de Match. 4 Minutten dann den 1:0 fir Dortmund an dat war och duerchaus verdéngt. Mat engem ofgefälschtene Schoss aus 16 Meter konnt de Belsch den Oblak iwwerwannen.No der Paus war et dann awer d'Ekipp vun Atletico déi richteg Drock op den Dortmunder Gol gemaach hunn an et war de Saul Niguez deen direkt 3 gutt Chancen hat. Dovunner ass eng no engem wonnerschéine Schoss um Laatekräiz gelant. Dono krut sech de BVB awer nees e bësse befreit an huet och nees matgespillt. Richteg gutt Chancen sollten bis zur 72. Minutt awer net dobäi eraus kommen. Mee dunn huet et awer bëssen iwwerraschend fir eng 2. kéier am Filet gerabbelt: Den Hakimi gouf op lénks geschéckt, deen huet de Ball schaarf a flaach an d'Mëtt ginn an do konnt de Guerreiro aus 10 Meter markéieren. Am Schluss vum Match konnt Dortmund d'Gäscht richteg auserneen huelen a konnten duerch Goler vum Sancho an nach eng kéier Guerrero op 4:0 erhéijen.Monaco deet sech och mam neien Trainer Thierry Henry weiderhin immens schwéier. Mat der éischter richteger Chance konnt Monaco an der 31. Minutt awer direkt a Féierung goen. De Sylla war méi schnell wéi säi Géigespiller a konnt och de Golkipp mat sengem Schoss an de laangen Eck iwwerwannen. 8 Minutte méi spéit huet Bruges awer héichverdéngt den 1:1 geschoss. No enger Flank huet de Wesley de Ball mam Kapp iwwert d'Linn gedréckt.Mee och no der Paus war den Niveau vun dëser Partie net immens héich. Bruges huet et ëmmer erëm probéiert mee hunn ze hektesch agéiert a Monaco huet sech just op d'Verteidegen konzentréiert. Dëst Gläichspill hëlleft kengem vun den 2 Ekippen sou richteg weider.

Grupp B

An der éischter Halschent hat Tottenham de Match gréisstendeels am Grëff mee et awer d'Heemekipp vun Eindhoven déi, no engem Feeler vum Alderweireld, an der 29. Minutt duerch e Gol vum Lozano a Féierung konnt goen. 6 Minutten virun der Paus dunn awer den Ausgläich: Den Trippier konnt de Ball an de Réckraum passen wou de Lucas mat engem ofgefälschte Schoss den 1:1 konnt schéissen.No der Paus huet Tottenham op d'Féierung gedréckt an de Kane konnt se belounen. No enger Flank vum Eriksen stoung de Kane an der Mëtt ganz eleng an deen hat keng Problemer de Ball am Gol ënnerzebréngen. An der 79. Minutt huet de Lloris et nach eng kéier spannen gemaach andeems e komplett onnéideg an d'Been vum Lozano gesprongen ass a soumat déi rout Kart gesinn huet. Sou ass et dann och komm wéi et komme sollt an Eindhoven konnt duerch de Luuk de Jong an der 87. Minutt den 2:2 schéissen.An der éischter Halschent huet sech Barcelona géint eng gutt stoend Ekipp aus Mailand extrem schwéier gedoen mee se waren awer déi kloer dominant Ekipp a konnten an der 32. Minutt duerch de Rafinha den 1:0 schéissen. De Suarez huet an d'Mëtt geflankt an de Mëttelfeldspiller huet de Ball just missen an de Gol drécken.An den zweete 45 Minutten kruten d'Spectateuren keen anere Match ze gesinn a vun Inter Mailand war net vill ze gesinn mee och Barcelona huet sech weiderhin schwéier gedoen. No 83 Minutten huet de Jordi Alba fir d'Virentscheedung gesuergt deen no enger Pass an d'Déift vum Rakitic de Ball an de laangen Eck schéisse konnt.

Grupp C

Belgrad huet sech net schlecht verkaf mee géint Liverpool haten se trotz allem näischt entgéint ze setzen. No Virlag vum Robertson konnt de Firminio an der 20. Minutt den 1:0 schéissen. Kuerz virun der Paus konnt den Ägyptesche Starstiermer, Mohamed Salah, op 2:0 erhéijen. De Shaqiri huet de Ball fir de Salah ofdrëpse gelooss an deen hat aus 11 Meter keng Problemer.Och no der Paus war d'Bild keen anert a Liverpool hat alles am Grëff. An der 51. Minutt konnt de Salah mat engem Fouleelefmeter säin zweete perséinleche Gol schéissen.Direkt am Ufank vum Match gouf et eng Schrecksonn fit Paräis wéi de Neymar blesséiert leie bliwwen ass mee de Brasilianer konnt dono awer weider spillen. Obwuel Paräis immens offensiv opgestallt war kruten se sech net vill Chancen erausgespillt. Neapel dogéint war ëmmer nees geféierlech a konnten an der 29. Minutt schlussendlech verdéngt a Féierung goen. No enger wonnerbarer Pass vum Callejon op den Insigne, konnt dësen mat engem schéine Lob ofschléissen.Vum Ufank vun der zweeter Halschent un huet de PSG gedréckt a konnt no 61 Minutten mat Hëllef vun engem Eegegol vum Mario Rui ausgläichen. No enger Flank vum Meunier huet de Portugis onhaltbar an den eegene Gol ofgefälscht. Op eemol war Neapel awer nees déi besser Ekipp an ass no 77 Minutten op eemol nees duerch de Mertens a Féierung gaangen. Paräis konnt sech awer nach kéier e Punkt erkämpfen an dat duerch e Gol vum Di Maria an der 93. Minutt.

Grupp D

Am Grupp D hätten et um Mëttwoch den Owend déi éischt Punkte fir Lokomotiv Moskau sinn, well d'Russe waren déi eenzeg Ekipp an där Grupp, déi nach 0 Punkten um Kont hat. An et ass direkt gutt ugaange fir d'Moskauer, well an der 10. Minutt krute si en Eelefmeter no engem Foul vum Alex Telles um Aleksei Miranchuk. De Manuel Fernandes huet vum Punkt aus geschoss, ma de Casillas am Gol vu Porto war do a konnt e Réckstand verhënneren. Eng Véierelstonn drop ass dunn awer e Gol gefall, och vum Punkt aus, awer op där anerer Säit: No engem Foul vum Éder um Felipe huet de Moussa Marega an der 26. Minutt den Eelefmeter verwandelt, also 1:0 fir Porto zu Moskau. 10 Minutten drop war et du souguer nach den 2:0, wéi den Hector Herrera no enger super Pass vum Corona eragesat huet.D'Russen hunn awer net opginn an an der 38. Minutt huet den Anton Miranchuk op 1:2 verkierzt - no enger Pass vu sengem Brudder Aleksei. Esou ass et och an d'Paus gaangen. Déi zweet 45 Minutte ware knapps ugepaff, wéi de Corona dunn mat engem stramme Schoss den 3:1 fir Porto geschoss huet (47.) Domat war d'Entscheedung gefall, well Goler gouf et an där Partie keng méi, och wa Lokomotiv et nach probéiert huet. Zum Schluss huet de Kverkvelia vu Moskau dunn och nach Rout gesinn.Am anere Match vum Grupp D war Schalke op Istanbul gereest, fir do géint Galatasaray ze spillen. D'Tierken haten zwar wesentlech méi Ballbesëtz ewéi déi Däitsch, ma Schalke huet vill méi dacks op de Gol geschoss wéi Galatasaray. Trotzdeem: Goler sinn an dësem Match keng gefall, déi logesch Konsequenz: en 0:0.

D'Schalker hunn et einfach verpasst, de Sak zouzemaachen an 3 Punkten ze huelen. An der Tabell si si Zweeten, 1 Punkt viru Galatasaray. Porto ass virop, Lokomotiv huet weider kee Punkt um Kont.