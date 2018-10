Déi 106. Editioun vum Tour de France gëtt presentéiert. Depart ass de 6. Juli zu Bréissel. Et geet iwwert de Mur de Grammont op Charleroi a vun do aus nees zeréck an déi belsch Haaptstad, wou den Dag en Zäitfueren um Programm steet, éier et dann Direktioun Frankräich geet. Arrivée vun der 4. Etappe ass den 9. Juli zu Nanzeg. Dono geet et weider an d'Pyrenäen. Eréischt déi lescht Woch vum Tour attackéieren d'Coureuren dann d'Alpen. Den 28. Juli geet den Tour de France op de Champs Elysée op en Enn.



Op RTL.lu an op der App gëtt de Livestream* vun der Presentatioun gewisen.



* De Livestream ass aus rechtleche Grënn geoblockéiert, dat heescht, en ass just zu Lëtzebuerg ze kucken.

Wéi eng Etappe stinn nächst Joer um Programm?

D’Organisateure vum Tour de France hu mat enger origineller Iddi schonn e puer Indicë bekannt ginn. De Chefkach Pierre Gagnaire huet verschidde regional Plate gekacht, fir den Appetit op den Tour 2019 unzereegen.



Grand Départ Tour de France 2019