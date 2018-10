Um Donneschdeg stoung an der Europa League den 3. Spilldag um Programm. Aus Lëtzebuerger Siicht stoung de Match vum F91 Diddeleng géint Olympiakos Piräus am Mëttelpunkt. De Lëtzebuerger Champion, dee virun eegenem Publik am Stade Josy Barthel gefrot war.Ma d'Lëtzebuerger sinn awer nervös an de Match gestart a war an der Ufanksphas an der Defense gefrot. Virun allem de Fortounis huet déi Diddelenger Defense iwwert wäit Strecke gutt beschäftegt. No enger aus Diddelenger Sicht éischter schwaacher Halschent war et den Torosdis, deen no engem Corner mam Kapp fir den 1:0 fir Piräus suerge konnt. Duerno hat de Lëtzebuerger Champion net méi mat de Griiche kenne mathalen, a sou war et de staarke Fortounis, deen de Ball laanscht de Bonnefoi an de Gol leeë konnt.Domat bleift den F91 no dräi Defaiten an ouni eegene Gol op der leschter Plaz am Grupp F.Am zweete Match vum Grupp F hat den AC Milan Betis Sevilla op Besuch. Hei waren et d'Gäscht aus Sevilla, déi besser an de Match komm waren. No enger hallwer Stonn war et de Sanabria, deen fir den 1:0 fir seng Faarwe suerge konnt.Den Giovanni LoCelso konnt an der 55. Minutt de Score erhéijen, sou dass et 2:0 fir Sevilla stoungEt huet bis zu 83. Spillminutt gedauert, bis de Cutrone den 1:2 fir d'Italiener schéisse konnt. Um Enn verléiert den AC Milan mat 1:2 géint Sevilla.

Resumé vum Match:

Bescht Zeenen aus der éischter Halschent (25.10.2018) An der Europa League stoung et no der éischter Halschent 0:0 tëscht Diddeleng a Piräus.

Den 1:0 vum Torosidis (25.10.2018) An der 66. Minutt ass Piräus mat 1:0 géint Diddeleng a Féierung gaangen.

Den 2:0 duerch de Fortounis (25.10.2018) De Fortounis schéisst an der 81. Minutt den entscheedenden 2:0 fir Piräus.

Bescht Zeenen aus der 2. Halschent (25.10.2018) Um Enn verléiert den F91 Am Stade Josy Barthel mat 0:2.

Vun Ufank hunn huet Piräus versicht, hirer Favoritteroll gerecht ze ginn. Sou huet et och nëmmen véier Minutte gedauert, bis d'Griichen déi éischt Aktioun haten. Eng verongléckte Flank vum Fortounis war awer iwwert de Gol vum Bonnefoi gaangen, ouni dass de Golkipp vum F91 huet missen agräifen.An der 9. Minutt waren d'Lëtzebuerger eng éischte Kéier an Direktioun vum Gol vu Piräus koum, dëst duerch ee Corner, deen awer näischt abruecht hat.Et waren awer d'Männer vu Piräus, déi optesch déi besser Ekipp an der Ufanksphas waren. No enger Flank vum Torosidis war et de Nahuel, deen no 13 Minutten an der Mëtt un de Ball komm war, ma de Bonnefoi kann dee Ball mat engem super Reflex aus dem rietsen Eck fëschen.An nëmmen 2 Minutte méi spéit war et dem Fortounis gelongen, an de Strofraum virzestoussen, mee säi Schoss war ze net cadréiert genuch, sou dass et erëm de Golkipp vun Diddeleng war, deen de Ball ofwiere konnt.No der Auswiesselung vum Guerrero an der 18. Spillminutt, deen sech ouni Awierkung vun engem Géigespiller verletzt hat, hat de Lëtzebuerger Champion an der 23. Minutt Chance. No der Flank vum Fortounis konnt sech den agewiesselten Lazaros an der Mëtt mam Kapp duerchsetzen, ma säi Kappball ass just op d'Lat getuppt.No enger hallwer Stonn haten déi Diddelenger dann hir éischt Geleeënheet, dëst duerch ee Schoss aus der Distanz vum Couturier, deen ënnert dem Stréch awer relativ wäit iwwert de Gol gaangen war.Kuerz duerno war et den Turpel, deen am Strofraum ofgezunn hat, mee een Defenseur vu Piräus krut sech nach a leschter Sekonn dotëscht gehäit a sou ass et Corner ginn, deen awer näischt abruecht hat.Nodeems sech déi Diddelenger Defense duerno bësse gefaangen hat, war et an der 43. Minutt den Lazaros, deen et mat engem sate Schoss aus der Distanz probéiert. Säi Schoss geet awer op puer Zentimeter laanscht de Gol vum Bonnefoi.An erëm zwou Minutte méi spéit war et de Lazaros, deen dem 1:0 fir Piräus ganz no war, säi Schoss goung awer op e puer Millimeter iwwert d'Lat.Bis zur Halbzeit war et also beim 0:0 bliwwen. Piräus war an den éischte 45 Minutten déi dominéierend Ekipp, an et ware virun allem de Fortounis an de Lazaros, déi d'Defense vum F91 vill beschäftegt hunn. Tëscht der 30. an der 40. Minutt hunn d'Lëtzebuerger besser an de Match fonnt, ouni sech awer grouss Chancen erauszespillen. Kuerz virun der Paus haten déi Diddelenger dann nach eng Kéier Chance, dass de Lazaros de Ball net am Filet ënnerbrénge konnt.Déi Diddelenger si gutt aus der Paus komm an hu sech an der 52. Minutt eng Chance erausgespillt kritt, mee dem Jordanov säi Schoss war nach am Strofraum um Vukovic hänke bliwwen.Eng hallef Stonn virum Enn war erkennbar, dass déi Diddelenger sech gefaangen haten, a virun allem d'Defense sech besser op de Géigner astelle konnt, sou dass et bis zur 60. Minutt nach keng richteg Aktiounen op de Gol an der 2. Halschent gouf.An der 66. Minutt war et dann awer geschitt. No engem Corner war den Torosidis an der Mëtt am héchste gesprongen a konnt de Ball am Kapp an de Filet setzen. Den Torosidis hat sech an der Mëtt allerdéngs liicht ofgestäipt, ma dëst gouf vum Offiziellen awer net als Feeler gewäert.Dëse Gol schéngt de Griichen erëm frësche Wand ginn ze hunn, well nëmmen dräi Minutte méi spéit war et de Podence, deen de Bonnefoi mat engem staarke Schoss zu enger Parad gezwongen hat.An der 76. Minutt hat d'Ekipp vum Dino Toppmöller dann eng zweete Kéier am Match Chance mam Aluminium, dëst nodeems de Bonnefoi ee Schoss vum Lazaros op d'Lat ofwiere konnt.Knapp 10 Minutte viru Schluss war de Match dunn awer entscheet. De Fortounis krut de Ball an der 81. Minutt am 16-Meter- Raum an de Laf gespillt. Dëse leet de Ball laanscht de Bonnefoi an de laangen Eck. Op der Linn ass et dann de Jordanov, dee laanscht de Ball rennt an de Ball net vun der Linn gekraazt krut.Bis zum Schluss ännert sech um Endresultat näischt méi. Um Enn verléiert den F91 och säin drëtte Match an der Europa League, dëst mat 0:2 géint Olympiakos Piräus.

Reaktioune nom Match:

Interview mam Dino Toppmöller (25.10.2018) Nom Match stoung den Trainer vum F91 Diddeleng eis Ried an Äntwert.

Weider Resultater: