De 15. November spillt d'Lëtzebuerger Nationalekipp um 20.45 Auer an der Nations League am Stade Josy Barthel géint Wäissrussland.

Sport: Am meeschte gelies

De Virverkaf mat den Tickete fir d'Partie tëscht Lëtzebuerg a Wäissrussland start den 29. Oktober. Tickete ginn et zu Monnerech um Site vun der FLF an op de bekannte Virverkafsplazen.Ticketen op der Tribune de face, der Tribune de côté an der Tribune populaire kaschte 15 Euro. Fir Jugendlecher ënner 16 Joer steet eng limitéiert Unzuel u Gratis-Ticketen zur Verfügung.