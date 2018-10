© pressphoto (Archiv)

E gudden Owend gouf et e Freideg fir demat Troyes an der Ligue 2. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet an der 87. Minutt den zweete Gol fir seng Ekipp markéiert a konnt sech um Enn iwwert eng 2:0-Victoire mat Troyes zu Grenobel freeën. An der 71. Minutt hat de Martins déi giel Kaart gewise kritt.Fir Metz gouf et e Freideg den Owend een 0:0-Remis zu Lorient. Destoung net am Kader.A Polen huet Legia Warschau auswäerts géint Jagiellonia Bialystok 1:1 gläichgespillt. Dehuet bei Warschau blesséiert gefeelt.