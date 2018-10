© AFP

Bundesliga

D'Partie tëscht Freiburg a Gladbach war kaum lancéiert, dunn huet den Arbitter och schonn op de Punkt gewisen. Sekonnen nom Upaff hat de Sommer am Strofraum de Waldschmitz vun de Been geholl. De Freiburger hat de Ginter stoe gelooss a war eleng a Richtung Gol gelaf. Den Hartmann huet nom Foul kuerz gezéckt, ma zu Recht awer op de Punkt gewisen. De Petersen huet sech der Saach ugeholl an de Ball souverän an de lénksen Eck gesat. Den 1:0 fir Freiburg géint Gladbach. An der 19. Minutt huet den Arbitter dunn eng weider Kéier op de Punkt gewisen. Dës Kéier war et awer een Eelefmeter fir d'Gäscht, dat no engem Foul vum Heintz um Stindl. Den Hazard huet d'Verantwortung iwwerholl an de Bal mat engem secke Schoss uewen an de Gol gesat. Domadder stoung et 1:1 tëscht béiden Ekippen an de Match war nees lancéiert. Bis d'Paus war et weiderhin eng flott Partie. Keng vu béiden Ekippen huet sech laang am Mëttelfeld opgehalen, si hunn ëmmer nees de Wee no vir gesicht. Déi Gladbacher haten e bësse méi vum Match, ma déi Freiburger waren ëmmer nees geféierlech, virun allem mat laange Bäll no vir.No der Paus war et d'Ekipp vum Streich, déi nees a Féierung konnt goen. An der 56. Minutt hat d'Lokalekipp e schwaache Pass vum Stindl ofgefaangen an ee séiere Konter ageleet. De Koch huet den Haberer op riets geschéckt, dee gouf vum Petersen net gestéiert an huet aus 15 Meter souverän op 2:1 gesat. No der Féierung huet sech Freiburg zeréckgezunn an op Kontere gelauert. Gladbach huet sech schwéier gedoen a konnt sech kaum Golchancen erausspillen. D'Gäscht hunn an de lescht Minutten nach eng Kéier alles probéiert, ma e Gol sollt hinnen net méi glécken. Fir d'Schlussresultat huet den Höler an der Nospillzäit gesuergt. No engem mëssgléckte Pass vum Sommer huet de Freiburger de Ball aus 45 Meter an den eidele Gol gesat. Domadder gewënnt Freiburg mat 3:1 géint Gladbach. D'Borussia huet zanter dem 23. Mäerz 2002 net méi zu Freiburg gewonnen.

Ligue 1

Saint-Étienne ass e Freideg den Owend net iwwert een 1:1-Remis bei Olympique Nîmes erauskomm. Direkt an der 1. Minutt waren d'Gäscht duerch de Cabella mat 1:0 a Féierung gaangen. No der Paus konnt d'Lokalekipp dunn awer duerch den Alioui an der 74. Minutt op 1:1 ausgläichen. Bis zum Schluss ass kenger Ekipp méi ee Gol gelongen, sou datt et beim 1:1 bliwwen ass.

La Liga

Laang huet et um 10. Spilldag no enger Victoire fir Espanyol Barcelona bei Real Valladolid ausgesinn. Nodeems den Iglesias d'Gäscht an der 20. Minutt mat 1:0 a Féierung geschoss hat, huet et Sekonne viru Schluss nach no 3 Punkten ausgesinn. Ma an der Nospillzäit huet de Verde fir d'Lokalekipp nach op 1:1 gesat an domadder eng Victoire vun Espanyol Barcelona verhënnert. Duerch dëse Remis huet Espanyol Barcelona genee wéi de Leader, den FC Barcelona, 18 Punkten um Konto. Mat enger Victoire wär een op d'mannst bis e Samschdeg de Mëtteg Leader gewiescht.