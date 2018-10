© RTL Archivbild

D'Lëtzebuerger Spillerin war der Kolumbianerin Maria Camila Osorio Serrano an 3 Sätz mat 3-6, 6-3 a 4-7 ënnerleeën.Fir d'Eléonora Molinaro, aktuell Nummer 14 an der Juniorinnen-Weltranglëscht, war et dee leschten Optrëtt bei engem Junior Masters. Am September nämlech krut si 18 Joer. An der WTA Tennisweltranglëscht kënnt si op déi 393. Plaz.