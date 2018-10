No 2 Leef kommen hannert déi franséisch Leeferin, d'Federica Brignone op déi zweet Plaz an d'Mikaela Shiffrin komplettéiert de Podium mat der 3. Plaz.

© afp

An Éisträich zu Sölden war um Samschdeg den Optakt vun der Schi-Saison an dat mam Rieseslalom vun den Dammen. Am zweeten Duerchgang konnt d'Tessa Worley nach vun der drëtter op déi 1. Plaz no vir fueren a soumat d'Italienerin Federica Brignone iwwerhuelen dat nom 1. Duerchgang nach op der 1. Plaz louch.