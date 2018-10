© afp

FSV Mainz 05 - Bayern München 1:2

An der éischter Halschent huet Mainz ganz laang ganz gutt verteidegt mee wat d'Partie méi laang gedauert huet, wat den Drock vun de Bayern méi staark ginn ass. No 39 Minutten konnt de Goretzka d'Bayern dann och a Féierung bréngen. Eng Flank vum Kimmich huet de Goretzka per Volley an de Gol geschoss.Kuerz no der Paus dann awer de Schock fir München: An der 48. Minutt flankt de Brosinski an d'Mëtt an et war de Boetius deen de Ball mam Fouss am Gol ënnerbrénge konnt. An der 62. Minutt hunn d'Bayern dann awer nees zougeschloen: den Thiago konnt no Virarbescht vum Lewandowski markéieren. D'Bayern hu sech awer weiderhin schwéier gedoen a Mainz huet gutt dogéint gehalen.

Fortuna Düsseldorf - VFL Wolfsburg 0:3

Et war eng ganz ausgeglachen an emkämpft 1. Halschent tëschent deenen 2 Ekippen. No 40 Minutten krut Wolfsburg opgrond vun engem Handspill no engem Fräistouss en Eelefmeter zougesprach. Dësen konnt de Weghorst ganz souverän am rietsen Eck ënnerbréngen.No 73 Minutten konnt de Brekalo den 2:0 markéieren an esou fir d'Virentscheedung suergen. De Weghorst hat op riets ze vill Plaz, huet de Ball an d'Mëtt op de Brekalo ginn an deen huet mat riets an de lénksen Eck geschoss. An der 80. Minutt konnt Wolfsburg mam 3:0 duerch de Ginczek alles kloer maachen a gewënnt ganz souverän mat 3:0.

Hannover 96 - FC Augsburg 1:2

Augsburg konnt fréi duerch de Khedira a Féierung goen an dat opgrond vun engem Feeler vum Anton deen no engem Corner laanscht de Ball geschloen huet an dat huet de Khedira äiskal ausgenotzt. Hannover ass och dono net sou richteg an de Match komm an d'Féierung war duerchaus verdéngt.No engem Handspill vum Haraguchi krut Augsburg en Eelefmeter zougesprach a konnt duerch de Finnbogason op 2:0 erhéijen. Duerch e schéine Gol vum Bebou an der 72. Minutt ass et Hannover awer nach eng kéier gelongen ze verkierzen

Borussia Dortmund - Hertha BSC Berlin 2:2

Am Moment ass de BVB furiéis ënnerwee a gewënnt ee Match no deem aneren. Eréischt an der Woch hunn se Atlético Madrid mat 4:0 aus dem Stadion geschoss. An och an der éischter Halschent géint Berlin war et e Match mat vill Tempo. Nodeems Dortmund als éischt e Gol vum Sancho, opgrond vun enger knapper Abseitspositioun, oferkannt krut, war et nëmme puer Minutte méi spéit de nämmlechte Spiller deen den 1:0 no Virlag vum Götze markéiere konnt. Mee och Berlin huet matgespillt an hinnen ass an der 41. Minutt den 1:1 duerch de Kalou gelongen. Eng kapital Feelpass vum Dahoud ass dësem Gol virausgaangen.An der 2. Halschent huet Dortmund nees Vollgas ginn a konnt sech direkt e puer gutt Chancen erausspillen. Den aktuelle Superstar vum BVB, de Jadon Sancho, konnt an der 61. Minutt mat sengem 2. perséinleche Gol de BVB nees a Féierung bréngen. Kuerz viru Schluss krut d'Hertha awer en Eelefmeter zougesprach an dësen konnten se och duerch de Kalou verwäerten.