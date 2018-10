Och am Asaz war den Olivier Thill mat Ufa an dee spillt 1:1 géint Jekaterinenburg. De Lëtzebuerger stoung während 90 Minutten um Terrain.

© pressephoto

An der 2. Bundesliga an Däitschland leeft et fir demomentan iwwerhaapt net. Géint Erzegbirge Aue verléiert de Lëtzebuerger mat Bielefeld mat 0:1. Dëst ass schonn déi 4. Néierlag hannerteneen a stinn an der Tabell nëmme nach op der 14. Plaz.