Häre-Basket

An dësem Match ass dem Racing awer net sou vill gelongen wéi an den anere Matcher vun dëser Saison a louchen séier am Réckstand. Och Steesel huet net säi beschte Basket gewisen mee hat awer keng Problemer de Match ze geréieren. An der éischter Halschent huet einfach net vill getraff a louch soumat an der Paus schonn mat 26:42 am Réckstand.Och no der Paus ass et net anescht weider gaangen an et war weider d'Amicale déi hir Féierung weider ausgebaut hunn a relativ fréi war an dësem Match scho kloer wien als Gewënner vum Terrain geet. Dëst ass dann also déi éischt Néierlag fir de Racing an dëser Saison am Championnat an déi fält direkt zimlech héich aus.Weider 3 Partien ginn umugepaff:Musel-Pikes - Basket EschSparta - WalferT71 Diddeleng - Kordall Steelers

Damme-Basket

Zimlech enk war déi éischt Halschent tëscht de Musel-Pikes an dem Basket Esch. D'Gäscht hunn sech ëmmer nees festgebass a wollten d'Musel-Pikes net fort zéie loossen. Esou ass et mat engem 41:37 fir d'Heemekipp an d'Paus gaangen. Nodeems Esch am 3. Véierel méi héich an de Réckstand gerode sinn, konnten se am lëschte Véierel nach eng kéier ophuelen mee dëst sollt awer net méi duergoen a soumat wannen d'Musel-Pikes.Contern war vun Ufank un a Féierung a konnt sech ëmmer e Virsprong vun ëm déi 8 Punkten halen mee sinn ni sou richteg fort komm. No den éischten 2 Véierelen stoung et 43:36 mam Avantage fir Contern. Schlussëndlech huet Steesel Contern awer missen däitlech zéie loossen a verléieren mat engem Réckstand vun 21 Punkten. Bescht Spillerin um Terrain war d'Kiara Kudron mat 26 Punkten a 16 Rebounds.Tëscht Diddeleng an dem Gréngewald kruten d'Spectateuren eng zimlech enk 1. Halschent ze gesinn mee et war den T71 deen mat enger 34:31 Féierung an d'Paus konnt goen. Nom Téi sinn déi Diddelenger awer kloer dovu gezunn a gewannen schlussëndlech souverän mat engem Virsprong vun 14 Punkten.An der éischter Halschent hat d'Residence vu Walfer géint d'Sparta guer näischt entgéint ze setzen. D'Sparta hat guer keng Problemer a war an der Paus schonn mat 40:17 a Féierung. Walfer ass awer méi staark aus der Paus komm a konnt besser mathalen. Am leschte Saz hunn se dann richteg gutt spillt a konnten dëse Véierel mat 25:10 fir sech entscheeden a soumat de Réckstand a Grenzen an en Debakel verhënneren.Um Sonndeg ass de Pit Roudebourg vum Racing, Iwwerraschungsekipp vun dëser Saison, am Sport-Journal zu Gaascht.