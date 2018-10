© afp

Premier League

Um Samschdeg war an England mat Liverpool just eng vun de Spëtzenekippen am Asaz an déi hate keng Problemer mat de Gäscht vu Cardiff. Géint d'Offensivpower haten d'Waliser näischt entgéint ze setzen a gewannen kloer mat 4:1. D'Goler goufen vum Mané (2x), Salah a Shaqiri geschoss.

Ligue 1

Géint Angers huet sech Lyon an Iwwerzuel immens schwéier gedoen a gewënnt mat 2:1. Schonn an der 34. Minutt huet Angers a Persoum vum Traoré déi rout Kaart gesinn. An der 63. Minutt war et den Aouar dee Lyon a Féierung konnt bréngen ier den Depay no 87 Minutten op 2:0 erhéicht huet. De Lopez konnt zwar nach eng kéier verkierzen mee dat sollt net méi duergoen.

Serie A

An och Juventus ass net sou souverän opgetrueden wéi gewinnt a kann no engem Réckstand géint Empoli de Match nach dréinen an dat duerch 2 Goler vum Weltstar Cristiano Ronaldo. De Caputo hat Empoli an der 28. Minutt a Féierung bruecht.

Primera Division

A Spuenien leeft et weiderhin net ronn fir Valencia a kommen géint Bilbao net iwwert en 0:0 eraus. Nierft enger Victoire an enger Néierlag ass dëst schonn dat 8. Gläichspill an dëser Saison a stinn nëmmen op enger 13. Plaz.