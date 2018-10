Déi zwee Escher Veräiner haten an der 1/16-Finall vun der Coupe de Luxembourg keng Problemer mat hire Géigner a stinn an der 1/8-Finall.

© Serge Olmo

Käerjeng - Jeunesse Esch 0:5

Vill Problemer hat d'Jeunesse an der Coupe mat Käerjeng net. Et waren ëmmer nees déi Escher déi a Richtung Käerjenger Gol gezu sinn an der Heemekipp guer keng Hoffnung op eng realistesch Chance wollte loossen. An et waren haaptsächlech 2 Spiller déi fir d'Victoire gesuergt hunn. De ganz staarken Luisi sinn direkt 3 Goler (13.', 28.', 63.') gelongen an dem Er Rafik 2 Stéck (51.', 68.').

Buurschent (D3) - Fola (ND) 1:16

De Match tëscht Buurschent an der Fola eng Affär vun David géint Goliath an hei hat de Goliath guer näischt entgéint ze setzen a gëtt vun der Fola demontéiert. An zwar gewënnt d'Fola ganz héich mat 16:1. D'Goler goufe geschoss vum Kocur (4x), Dallevedove (3x), Pierrard (3x), Saiti (2x), Bensi (2x), Seydi a Mura. Fir Buurschent konnt de Schank markéieren.