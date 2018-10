D'Lëtzebuerger konnten am éischten Drëttel nach mathalen, och wann Epinal do scho mat 2 Goaler uerdentlech virgeluecht huet. Deen Drëtte koum direkt am zweeten Drëttel vun der Partie, ier den Teemu Hinkul den éischte Goal fir Tornado markéiert huet. Wéineg beandrockt huet Epinal kuerz drop op 4:1 erhéicht.Och dee leschten Drëttel huet mat engem Goal fir Epinal gestart. Do konnt den zweete Goal vun de Lëtzebuerger vum Mikael Äijälä wéineg ausriichten. Um Enn geet d'Ekipp mat engem Resultat vun 2:7 vum Äis.

Schreiwes: Tornado verliert vor 1350 Zuschauern

Der Gruppenführer, Epinal Hockey Club, gab Tornado am Samstagabend keine Chance, und holte sich vor 1350 Zuschauern einen klaren 7: 2 Sieg.

Der Tabellenführer Epinal der dieses Jahr wegen finanziellen Problemen keine Lizenz bekam um in der höchsten professionellen Spielklasse, der Magnusliga zu starten, war mit zwei sehr starken Linien bestückt und schaffte es das Spiel konstant in die Defensivzone von Tornado zu bringen. Tornado gelang es zwar anfangs mitzuhalten doch im ersten Drittel erzielte Epinal bereits zwei Tore, eins davon zwei Minuten vor Drittelschluss.

Zu Beginn des zweiten Drittels erzielte Epinal sein drittes Tor. Danach ließ Teemu Hinkula Tornado hoffen, indem er das erste Tor für das Team aus Luxemburg erzielte. Kaum beeindruckt, spielte Epinal weiter und schoss ein weiteres Tor zum 4:1.

Epinal begann das letzte Drittel mit einem weiteren Tor in der ersten Minute. Kurze Zeit später schoss Henri Öörni das zweite Tor für Tornado. Es sollte aber zur keiner Wende kommen und Epinal erzielte die nächsten zwei Tore. Somit endete das Spiel mit einem klaren 7: 2 Sieg für die französische Heimmannschaft.

Trotz des Verlustes war es eine gute Erfahrung für Tornado-Spieler. Der junge luxembueger Nationalspieler Mikael Äijälä der für eine Woche von der Uni von Irland nach Luxemburg kam bot eine sehr solide Leistung. Auch Torhüter Jesper Miquel hatte ein solides Spiel und viele spektakuläre Paraden.

Bemerken kann man noch das Epinal letzten Mittwoch im Pokalspiel gegen Strasburg aus der Magnusliga knapp mit 3-2 unterlag.

Am kommenden Wochenende trifft Tornado in einem Heimspiel auf Reims.