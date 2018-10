An der Liichtathletik goufen e Sonndeg de Moien am Kader vum Marathon zu Frankfurt déi nei Lëtzebuerger Championen iwwert dës Streck gesicht.

© Archiv

Bei den Häre geet den Titel un de Philippe Gillen. Hien huet fir déi ronn 42 Kilometer 2 Stonnen 29 Minutten an 58 Sekonne gebraucht. Déi zweete Plaz war fir de Laurent Reichling. Hien hat e Réckstand vu 6 Minutten an 12 Sekonnen. Um Podium stoung nach de Pit Schneider op knapp 10 Minutten.