An der éischter Divisioun an der Belsch hu sech d'Beaufort Knights géint Hyc Comebackteam mat 5:0 behaapt.

Et war den éischte Match vun der Saison fir d'Beaufort Knights an der 1. Divisioun an der Belsch. Dëse gouf um Enn mat 5:0 géint d'Hyc Comebackteam gewonnen. D'Goler hunn de Kapitän Claude Mossong (3), de Chris Meyers an de Bob Linster geschoss.