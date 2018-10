© Guy Bertemes

No dem Guy Bertemes senger 2. Plaz beim Schwammen zu Oldenburg a Meiningen, ass et fir de Lëtzebuerger zu Haar bei München net fir eng Podiumsplaz duergaangen. Bei Kilometer 39 hat den Extrem-Schwëmmer Problemer mat dem Mo krit, esou datt hie wéinst Iwwelzegkeet net u seng Beschtleeschtung uknäppe konnt.Bei der Team-Performance am Schwammen ass et awer fir de Grupp ronderëm de Lëtzebuerger souverän fir déi 1. Plaz duergaangen.