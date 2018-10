© afp (Archiv)

Fir de Kont vum 9. Spilldag am däitsche Futtball-Championnat stoungen um Sonndeg Nomëtteg dräi Partien um Programm. Frankfurt krut zu Nürnberg ee Punkt, dat obwuel d'Heemekipp u sech déi dräi Punkte verdéngt hätt. Am Match tëscht Leipzig a Schalke konnt dem Trainer Domenico Tedesco ee Punkt mat heem huelen. Um 18 Auer spillt Leverkusen zu Bremen.De Club aus dem Norde vu Bayern, deen als Opsteiger virun allem an der Ofwier ëmmer rëm Schwieregkeeten huet, wollt e Sonndeg am Match géint de Favorit aus Frankfurt een éischte Coup landen. An den éischte 45 Minutten huet dem Trainer Michael Köllner seng Ekipp och méi fir de Match gemaach a wollt der Eintracht déi dräi Punkten net mat heem ginn - den Opsteiger konnt sech virum Téi awer nach net belounen.Duerno koum Nürnberg gestäerkt aus der Kabinn a wollt onbedéngt virum eegene Public op 1:0 setzen. Dat sollt hinnen an der 78. Minutt a Persoun vum Zrelak dann och geléngen. Déi lescht Véierelstonn huet de Gaascht vum Mein awer gedréckt, esou datt d'SGE an der 2. Minutt vun der Nospillzäit nach ausgläiche konnt. Et war de Fransous Haller, deen de Frankfurter dach ee schmeechelhafte 1:1-Remis séchere konnt.More Kascht gouf et an der 2. Sonndespartie an der Bundesliga. Vun den Nimm hier, hätt een sech een Topp-Match erwaart, weder Leipzig nach Schalke konnt eng gutt Leeschtung op den Terrain bréngen. Esou hate sech béid Ekippen an den éischten 45 Minutten och gréisstendeels neutraliséiert. D'Lokalekipp hat zwar de Match am Grëff, konnt sech awer net duerch déi blowäiss Ofwier bueren. Mat engem 0:0 ass et an d'Paus gaangen.Schalke hat bis dohin nach net vill Opweises - hir Aktiounen no vir waren ze berechebar an onkreativ. RB huet de bessere Futtball gespillt, déi lescht Portioun Wëllen huet awer och bei hinne gefeelt. D'Knappen aus dem Ruhrgebiet, déi jo net all ze gutt an d'Saison gestart sinn, hu sech vun der 75. Minutt u mat dem 0:0 ugefrënnt. Vun deem Ament un, huet sech Leipzig nach méi d'Zänn un der Schalker Defense ausgebass, esou datt et no den 90 gespillte Minutte beim 0:0-Remis blouf.Um 18.00 ugepaff.