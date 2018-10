© Serge Olmo

Am Stade Camille Polfer stoung de Stater Racing den Déifferdenger géigeniwwer. Et waren d'Visiteuren aus dem Minett, déi schonn an der 5. Minutt a Féierung gaange sinn. No engem Fräistouss vum Bettmer stoung den Oukache goldrichteg, fir op den 1:0 fir déi Routschwaarz eranzesetzen. Ma kuerz drop konnt de Racing awer ausgläichen, dat no enger gudder Aktioun vum Nakache. Et war vill am Match, et goung hin an hier an d'Gäscht konnten op en Neits a Féierung goen. Déi Kéier war et den Deruffe, dee fir seng Faarwe konnt markéieren. Racing war e bësse geschockt, si hate vill Decheten am Spillopbau a konnten dem Match nach net de Stempel opdrécken. Et goung mam 2:1 fir de Gaascht an d'Kabinnen.Nom Téi ass weider geraibert ginn - béid Ekippen hu vill geschafft, keng konnt sech awer esou direkt belounen. De Racing krut dunn ëmmer méi Iwwerwaasser an et war den Nakache, deen op 2:2 an der 51. Spillminutt ausgläiche konnt. Ronn 10 Minutte virum Schluss stoung et nach ëmmer 2:2 an et huet no enger Verlängerung ausgesinn - esou sollt et dunn och kommen.Am Stade Jos Philippart hat Rodange aus der Éierepromotioun Rouspert aus der BGL Ligue op Besuch. D'Victoria wollt beim Match géint de Géigner aus der Klass drënner näischt ubrenne loossen. Dat huet een och gemierkt, well no 18 Spillminutte waren déi Rousperter mat 1:0 a Féierung gaangen - esou housch och d'Pauseresultat.Duerno si weider keng Goler méi gefall an et huet bis zum Schluss esou ausgesinn, wéi wann d'Victoria an déi nächst Ronn géif anzéien. Dat war awer net de Fall, well kuerz virun Enn konnten d'Rodanger nach ausgläichen - et goung an d'Verlängerung.Iwwerraschend am Kader vum Match Nidderkuer - Hueschtert war, datt de Karapetian net am Kader stoung. Verwonnert huet et dofir och net, datt et no 15 Spillminutt kee Schoss op ee Gol gouf. De Progrès huet am Mëttelfeld de Ball hin an hier gespillt, hat awer géint déi zolidd Defense ronderëm den Eric Hoffmann net vill entgéint ze setzen. Insgesamt war et eng schwaach 1. Hallschecht am Stade Jos Haupert - wann et geféierlech gouf, da virun allem iwwer Standarden. 0:0 war awer de Score, mat deem et an d'Paus gaangen ass.No 75 Minutten stoung et virun 268 Spectateuren nach ëmmer 0:0 - keng Ekipp wollt ze vill riskéieren a wann et geféierlech gouf, da virun allem duerch Wäitschëss, wéi ë.a. duerch de Sebastien Thill. Dësen Thill huet dunn de Gol vum Valentin Roulez awer fonnt. Dat 5 Minutte viru Schluss, wéi ee laange Ball dem Thill virun d'Féiss gefall ass an de Lëtzebuerger keng Schwieregkeeten hat, de Ball an de laangen Eck ze setzen. Dësen 1:0 war d'Virentscheedung fir dëse Match an de Progrès sollt sech d'Féierung och net méi huele loossen an an déi nächst Ronn anzéien.D'Ekipp vum Dan Theis wollt doheem virun 166 Zuschauer géint d'Munnerefer aus der Nationaldivisioun eng Iwwerraschung realiséieren. An der 9. Minutt gouf de Swift awer kal geduscht. Et war nämlech de Gaascht, deen op 1:0 setze konnt. De Gol huet de Joao Martins geschoss. Duerno ass d'Lokalekipp erwächt an hat e puer gutt Aktiounen no vir, hunn awer missen an der Defense oppassen, well och d'Munnerefer ëmmer nees geféierlech virun de Gol vum Swift komm ass. Mat 0:1 aus Siicht vun Hesper goung et dunn awer an d'Paus.Um Holleschbierg ass Hesper besser an de Match komm, Munneref konnt awer géint de Spillverlaf op 2:0 setzen. Dem Dan Theis seng Männer huet awer kuerz drop den 2:1-Uschlosstreffer fonnt an de Match war op en Neits relancéiert. D'Freet fir Hesper war awer net vu laanger Dauer, well an der 65. Minutt konnt de Gaascht duerch de Benamra op 3:1 erhéijen. D'Qualifikatioun fir d'Munnerefer war du ganz no an d'Ekipp vum Trainer Paulo Gomes huet bis zum Schluss och näischt méi ubrenne gelooss.Den F91 ass an d'Partie géint Sandweiler als klore Favorit gaangen. Schonn no zwou Minutten hat dem Dino Toppmöller senger Ekipp d'Chance op den 1:0, ma de Perez war awer nach net erfollegräich. Duerno konnt Diddeleng ëmmer nees Akzenter no vir setzen, ouni awer decisiv virum Géigner sengem Gol opzedauchen. Eréischt an der 2. an an der 3. Minutt vun der Nospillzäit sollt et zu Sandweiler zweemol rabbelen. Déi 1. Kéier war et den Ibrahimovic, déi 2. Kéier de Jensen - mat dem 2:0 ass et dunn och an d'Paus gaangen.An den zweete 45 Minutte konnt Diddeleng véier weider Goler markéieren, dat duerch den El Hriti, nach eng Kéier den Ibrahimovic, de Stolz a schliisslech duerch ee Selbstgol vun engem géigneresche Spiller.