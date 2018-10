© afp

Europäeschen Topp-Futtball gouf et och erëm um Sonndeg. Erausgestach huet den El Classico, wou Real Madrid all in huet misse goen, fir dem Trainer Lopetegui säi Stull nach ze retten. Déi Kinneklech kommen zanter dem Ufank vun der Saison einfach net an d'Gäng. Awer och an England war et spannend, do hunn déi zwee grouss Londoner Clibb Arsenal an Chelsea auswäerts näischt ubrenne gelooss.

Premier League

Arsenal schwieft den Ament op enger Well vum Erfolleg, dat no 11 Victoiren um Stéck - géint Palace war awer haut Schluss domat. D'Gunners sinn eréischt no 23 Minutten erwächt, wéi de Lacazette déi 1. Chance hat. Duerno hat Arsenal ëmmer nees Aktiounen no vir, ouni awer markéieren ze kënnen. Markéiert huet dunn awer de Milivojevic duerch een 11 Meter an der 1. Minutt vun der Nospillzäit.Deck 5 Minutten no der Paus konnt Arsenal duerch de Xhaka ausgläichen an de Match war relancéiert. D'Partie war gedréit, wéi den Aubameyang nëmme weider 5 Minutte no Schwäizer sengem Gol op 2:1 fir seng Faarwe setze konnt. Crystal huet awer net nogelooss a wollt géint de d'Nord-Londoner op d'mannst e Punkt retten. Dat sollt hinnen och geléngen an war et op en Neits de Milivojevic, deen no engem Eelefter de Kipper bezwénge konnt. 2:2 no 90 gespillte Minutten.Manner Problemer hat Chelsea mat Burnley. Hei stoung et schonn 1:0 fir d'Blues no 45 gespillte Minutten. Duerno hunn dem Sarri seng Männer nach dräi weider Goler dropgesat, esou datt et no 90 Minutten 4:0 aus Siicht vun Chelsea stoung. D'Goler fir d'Londoner hunn de Morata, de Barkely, de Wilian an de Loftus-Cheek geschoss.

La Liga

Ganz Batter Néierlag fir Real Madrid am El Classico géint Barcelona. Et war quasi déi allerlescht Chance fir de Lopetegui, den Trainer vum Real, dee jo ferm ënner Kritik bei de Kinnekleche steet. Schonn no 11 Minutte konnt de Coutinho d'Katalane mat 1:0 a Féierung bréngen, ronn 20 Minutten drop war et de Suarez, deen no engem Eelefter op 2:0 erhéicht huet - mam 2:0 huet den Arbitter béid Ekippen fir d'Paus an d'Kabinne geschéckt.5 Minutte nom Téi huet de Marcelo op 2:1 verkierzt an et koum Hoffnung bei de Mardilenen op. Dës Hoffnung war net vu laanger Dauer, well Barça an Zäit vu 25 Minutten dräi weider Goler markéiere konnt. Op en Neits war et den Uruguayer Suarez, dee fir seng Faarwe getraff huet an dat direkt zweemol. De Schlusspunkt huet de fréiere Bayern-Spiller Vidal gesat, esou datt d'Partie mat engem 5:1 op en Enn gaangen ass. Ze vermierken ass nach, datt et deen 1. El Classico ouni de Lionel Messi a Cristiano Ronaldo zanter 11 Joer war.Eischter onspektakulär goung et an der Partie tëscht Getafe an dem Géigner vum F91 an der Europa League Betis Sevilla zou. An der Paus stoung et nach 0:0, ma tëscht der 60. an 62. Spillminutt konnten d'Haushären zwee Goler schéissen a Betis soumat d'Genéck briechen. D'Andalusier koumen nämlech net méi zeréck an de Match an hu schliisslech mat 2:0 auswäerts verluer.

Serie A

Véier Goler sinn an der Partie Genua géint Udine gefall. An der Hallschecht waren d'Haushäre scho mat 1:0 a Féierung gaangen, dat an der 32. Spillminutt duerch de Romulo. Nom Téi goung et Schlag op Schlag an et sinn a 5 Minutten dräi Goler gefall - dat an der 65.,67. a schliisslech an der 70. Minutt. De Gol fir Genua huet de Romero geschoss, d'Goler fir Udinese Calcio hunn de Lasagna an de De Paul geschoss.

Ligue 1

