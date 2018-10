E Sonndeg de Moien huet sech de Christophe Kass iwwer 10 Kilometer an enger Zäit vun 32 Minutten an 53 Sekonnen duerchgesat.

© pressphoto (Archiv)

Hannert dem Christophe Kass si beim Stad- a Vollekslaf zu Ettelbréck den Abdel Zaghbib an den Thierry Dondelinger op d'Plazen zwee an dräi komm. Si haten e Réckstand vun 1 Minutt a 15 Sekonnen respektiv 1 Minutt a 47 Sekonnen.Beschten Damm war iwwert 10 Kilometer d'Pascale Schmoetten, dat mat enger Zäit vu 40 Minutten an 23 Sekonnen. Um Podium stoungen nach d'Chantal Hayen an d'Véronique Hansen.