Um duerchaus usprochsvolle Circuit zu Mexiko City ass den Dylan Pereira e Samschdeg bei der Course op déi 10. Plaz an e Sonndeg op déi 9. gefuer. Ënnert dem Stréch ass bei der Porsche Mobil 1 Supercup domat fir de Lëtzebuerger déi 7. Plaz erausgesprongen, eng gutt Leeschtung an engem staark ëmkämpften Tableau.Insgesamt zweemol stoung den Dylan Pereira um Podium, dat zu Monaco an zu Barcelona. Donieft konnt hie sechsmol eng Positioun an den Top-10 kloermaachen - deemno ee positive Bilan.Schlussgewënner vum Porsche Carrera Cup 2018 gouf den däitsche Michael Ammermüller.