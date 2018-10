© pressphoto

D'Mandy Minella kritt et am éischten Tour mat der Russin Anastaisa Gasanova ze sinn. Déi 19 Joer al Tennisspillerin ass am WTA-Ranking op der 293. Plaz.D'Eleonora Molinaro stéisst an der 1. Ronn op d'Michaela Honcova. D'Slowakin gëtt den Ament am WTA-Ranking op der Plaz 258 gelëscht.