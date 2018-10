© afp

Um Circuit Autodromo Hermanos Rodriguez zu Mexiko City konnt sech de Max Verstappen op Red Bull seng 5. Victoire vun der Saison sécheren. Hannert hien um Podium sinn d'Plazen 2 an 3 fir d'Pilote vu Ferrari Sebastian Vettel a Kimi Räikkönen. De Lewis Hamilton ass deemno eng 4. Plaz um 4,3 Kilometer laangem Parcours duergaangen, fir säi 5. Weltmeeschtertitel ze sécheren. Mat dëser Leeschtung zitt hie mam Argentiener Juan Mario Fangio gläich.

Resumé vun der Course

LAP 1/71: Verstappen gets a flyer and takes the lead, Hamilton is up to second place #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/fZoNBUipvn — Formula 1 (@F1) 28. Oktober 2018

LAP 25/71: Ricciardo is also complaining of tyre deg - it's the same front-left wear that Hamilton reported #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/zEicMVH8X0 — Formula 1 (@F1) 28. Oktober 2018

LAP 48/71: Ricciardo's pressure pays off!



Hamilton locks up, goes over the grass and down to P4#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/d5z0VOwxZ9 — Formula 1 (@F1) 28. Oktober 2018

De Start beim GP vu Mexiko war rasant: dem Lewis Hamilton ass et direkt gelongen, fir op Plaz 2 ze sprangen. Dem Esteban Ocon op Force India ass d'Frontnues futti gaangen, dat no engem Duell mam Fernando Alonso - den Ocon huet missen an d'Box. Un der 1. Positioun huet sech beim Start och eppes geännert. Hat de Ricciardo den Dag virdrun nach d'Pole geholl, ass de Verstappen op déi 1. Plaz an den Hamilton op déi 2. no vir gefuer.Nom hektesche Start goung et méi roueg weider. No fënnef Ronne waren de Verstappen, Hamilton, Ricciardo, Vettel a Bottas an den Top 5 placéiert. An der 9. Ronn huet de Hamilton Problemer mat de Pneue gemellt, esou datt de Brit an der 13. Ronn an d'Box fuere misst, fir no senger Maschinn ze kucken an d'Pneuen ze wiesselen. Ma net just d'Mercedessen hate Pneuen-Schwieregkeeten, och d'Fuerer am Red Bull hu misse pitstoppen.Vir war et enorm spannend, well d'Positiounen ëmmer nees gewiesselt hunn. An der 35. Ronn war et de Vettel, deen a sengem Ferrari laanscht de Ricciardo am Red Bull gefuer ass. Doduerch ass de Vettel natierlech ëmmer néi no un den Hamilton erukomm. D'Chance, datt den Hamilton duerch den Drock vum Vettel ee Fuerfeeler géif maachen, ass duerch dem Heppenheimer seng Präsenz am Réck vum Brit an d'Luucht gaangen.An der 39. Ronn war et dunn esouwäit: de Vettel konnt den Hamilton iwwerhuelen an op d'Plaz 2 fueren. Zu deem Ament war et esou, datt den Hamilton - wann hien op d'mannst 7. gëtt - egal wéi Weltmeeschter géif ginn, an dat onofhängeg vum Vettel senger Positioun. D'Pneuen-Problemer vum Hamilton goufe mat der Zäit net manner, esou datt et an der 48. Ronn zu engem spektakulärem Fuer-Manöver vum Weltmeeschter gouf, wéi de Ricciardo vun hannen Drock gemaach huet.Déi zwee Mercedes-Fuerer hu sech du ronn 15 Ronne viru Schluss op der Plaz 4 a 5 agependelt an den Tempo weider erausgeholl a mat quasi 4 Sekonnen Retard op déi dräi éischt kee méi laanschtfuere gelooss - schliisslech konnte si mat dëse Placéierungen zefridde sinn an dem Hamilton esou den Titel sécheren. An der Tëschenzäit ass et ee weidert battert Aus fir de Ricciardo, deen no engem Motorschued säi Cockpit huet misse verloossen.5 Ronne viru Schluss war dem Brit säi 5. Titel a senger Carrière net méi ze huelen. Op der 1. Plaz hat sech de Verstappen weider behaapt, do dohannert ass den Heppenheimer Sebastian Vettel gefuer. Op der 3. Plaz Plaz dem Vettel säim Teamkolleg Räikkönen. Déi 4. Plaz war schliisslech fir den alen an neie Weltmeeschter Lewis Hamilton, dat viru sengem Ekippekomerod Bottas.De Sebastian Vettel huet alles ginn, fir de Schluss vun der Saison nach spannend ze maachen, ma de Brit huet awer näischt méi ubrenne gelooss.