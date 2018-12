© RTL Grafik

Wat e Sportjoer! 2018 war markéiert vu ville sportlechen Exploiten an emotionale Momenter. Vu Futtball iwwer Tennis bis bei de Vëlo - a ville Beräicher konnten d'Lëtzebuerger Sportler a Sportlerinnen iwwerzeegen.



Um Sonndeg de Mëtteg huet de Radio op d'Héichpunkten zeréckgekuckt. Op der Tëlee war déi grouss Sportretro e Sonndeg den Owend um 20 Auer. Den Tom Flammang huet hei mat den Invitéen Eleonora Molinaro, Bob Bertemes a Gilles Muller op 2018 zeréck gekuckt.







Merci fir ee flott Sportjoer 2018 an op alles dat wat 2019 op eis duerkënnt.



Virop de Sport-Bêtisier

Am Laf vum Joer ass awer och net ëmmer alles riicht gelaf. Wat op der Antenn net esou geklongen huet, wéi et hätt sollen: Verspriecher, Lachattacken oder Texter, déi dernieft goungen.



Sport-Bêtisier 2018



Dëschtennis

Sportretro Dëschtennis / Erny Decker



Am Dëschtennis huet 2018 den Exploit vum Sarah de Nutte an dem Ni Xia Lian op der EM erausgestach. D'Lëtzebuergerinnen hunn am Dubbel sech d'Bronzmedail geséchert. Donieft hunn de Nutte a Co. sech och fir d'Ekippen-EM qualifizéiert.D'Coupe de Luxembourg war dëst Joer fir Rued bei den Dammen a fir Diddeleng bei den Hären.Am Eenzel huet d'Sarah de Nutte hiren Titel verdeedegt an den Eric Glod konnt sech iwwert säin éischte Championstitel freeën. Déi bescht Ekipp war fir d'6. Kéier noeneen Diddeleng.

Automobilsport

Sportretro Automobilsport / Rich Simon



Am MotoGP ass dës Saison nees näischt iwwert de Marc Marquez gaangen. Op senger Honda huet de Spuenier scho fir déi 5. Kéier de Weltmeeschtertitel gewonnen. De 5. Titel war et och fir de Lewis Hamilton op sengem Mercedes an der Formel 1. An der WRC-Rallye-Weltmeeschterschaft huet sech de Sebastien Ogier op Citroen de 6. WM-Titel geséchert.Och d'Lëtzebuerger hunn dëst Joer international vu sech schwätze gedoen. Den Dylan Pereira war beim Porsche Carrera Cup Däitschland de Rookie vum Joer an um Enn vun der Saison de 4. am General. Am Porsche Supercup ass de Lëtzebuerger direkt e puer Mol op de Podium gefuer.De Gilles Linster ass dann an der europäescher Nascar-Serie de gudde 5. ginn.Iwwert de Lëtzebuerger Championstitel am Rallye konnt sech de Jan Munhowen freeën.

Liichtathletik

Sportretro Liichtathletik / Jana Peters



An der Liichtathletik ass dëst Joer beim Bob Bertemes de Knuet esou richteg geplatzt. Nom Trainerwiessel huet de Lëtzebuerger d'Bomm op iwwer 21 Meter gestouss an ass op der Europameeschterschaft zu Berlin den excellente 6. ginn. Zu Berlin stoung d'Charline Mathias iwwer 800 Meter an der Halleffinall an huet dëst Joer och de Lëtzebuerger Rekord iwwer dës Streck verbessert.Am Para-Athletismus konnt sech den Tom Habscheid op der EM iwwert d'Sëlwermedail mam Diskus a mat der Bomm freeën.D'Lëtzebuerger Nowuesshoffnungen Fanny Arendt a Lena Kieffer woussten och ze iwwerzeegen a ware bei de Jungendolympesche Spiller zu Buenos Aires an Agentinien mat dobäi.No Rumouers huet d'Liichtathletik Liichtathletik Federatioun dann och eng nei President an dat ass d'Stéphanie Empain.

Volleyball

Sportretro Volleyball / Marc Burelbach



Am Championnat an an der Coupe hunn zwou Ekippen dem Lëtzebuerger Volleyball de Stempel opgedréckt. Bei den Damme gouf et nämlech den Doublé fir Walfer a bei den Häre ware béid Titele fir Fenteng. Fir déi Fenteger war et den éischten Doublé an der Veräinsgeschicht.E puer Lëtzebuerger waren dann och an auslännesche Championnater am Asaz. De Gilles Braas an de Chris Zuidberg konnte sech an der Däitscher Bundesliga bei Düren a Bühl beweisen. Fir de Kamil Rychlicki gouf et esouguer een Titel. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet mat Maaseik de Championstitel an der Belsch gewonnen. Zanter dëser Saison spillt hien an engem vun de beschte Championnater, nämlech an Italien fir Ravenna.D'Lëtzebuerger Häre ware bei der Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft am Asaz. Si hunn hei géint den Aserbaidschan, Griicheland a Schweden gespillt. Nieft dräi Defaite gouf et géint Schweden awer och eng Victoire. D'Qualifikatioun ass dann och nach net ofgeschloss a geet am Januar weider.

Futtball

Nationalekipp



Sportretro Futtball-Nationalekipp / Franky Hippert



Sportretro nationale Futtball / Serge Olmo



Sportretro F91 Diddeleng / Lynn Kayser



Sportretro Futtball-WM / Lynn Kayser



2018 war dat beschte Joer bis elo fir déi Lëtzebuerger Futtballnationalekipp mat 5 Victoiren, zwee Remisen a just 3 Defaiten.Am Championnat war den Titel nees eng Kéier fir den F91 Diddeleng bei den Hären. An der Coupe konnt sech de Racing iwwerraschend duerchsetzen.Bei den Damme gouf et den Doublé fir Jonglënster.Historesch war dem F91 Diddeleng seng Leeschtung an der Europa League. Fir d'éischte Kéier stoung eng Lëtzebuerger Ekipp an Gruppephas. Hei huet den Danel Sinani géint Piräus fir den éischte Gol gesuergt, zu Mailand louch ee beim AC tëschenzäitlech mat 2:1 a Féierung an am leschte Match gouf et géint Betis Sevilla nach ee Punkt fir den F91.

20 Joer nom leschte WM-Titel konnt sech Frankräich dëst Joer nees freeën. Fir den Titelverdeedeger Däitschland war a Russland schonn an der Gruppephas Schluss an och den Europameeschter Portugal huet fréi missen d'Heemrees untrieden.



Schwammen

Sportretro Schwammen / Fränz Schneiders



Am Schwammen gouf et op der Militär-WM a Russland eng Bronzmedail fir de Julien Henx iwwer 50 Meter Papillon. De Raphael Stacchiotti huet och eng Medail mat heem bruecht. Hien ass iwwer 200 Meter 4Nages den Zweete ginn.Bei der EM zu Glasgow hat de Stacchiotti et bis an d'Halleffinalle gepackt.Nei Lëtzebuerger Rekorder gouf et dëst Joer ënnert anerem vum Julien Henx, Pit Brandenburger, Raphael Stacchiotti a Monique Olivier.

Handball

Sportretro Handball / Gilles Tricca



An der Coupe konnt sech Bierchem an der Finall ganz knapp géint Péiteng duerchsetzen, bei den Dammen huet de HB Diddeleng sech géint de Chev Dikrech behaapt.D'Championnat war bei den Dammen an den Häre bis zum Schluss ganz spannend. Um Enn konnte sech d'Dammen an d'Häre vu Käerjeng freeën.Bei der Hären-Nationalekipp stécht d'Victoire an der WM-Qualifikatioun géint d'Slowakei eraus.D'Dammen-Nationalekipp huet sech zweemol géint de Kosovo gemooss an do gouf et eng Victoire.

Cyclissem

Sportretro Cyclissem / Rich Simon



Hei hat d'Joer direkt ganz gutt ugefaangen. D'Christine Majerus ass nämlech op der WM am Cyclocross zu Valkenburg an Holland op déi excellente 4. Plaz.Op der Strooss stécht dem Bob Jungels seng Victoire vum Klassiker Léck-Baaschtnech-Léck eraus. De Lëtzebuerger Champion ass beim Tour de France och nach op déi 11. Plaz gefuer. D'Victoire war fir de Brit Geraint Thomas. An op der WM gouf de Bob Jungels a seng Ekipp Quick-Step Floors Weltmeeschter am Ekippenzäitfueren.D'Christine Majerus ass beim Grand-Prix Elsy Jacobs op déi zweete Plaz komm an huet hei déi éischt Etapp gewonnen.D'Christine Majerus an de Bob Jungels goufe fir hir Exploiten dann och als Sportlerin respektiv Sportler vum Joer ausgezeechent.Mam Laurent Didier huet ee vun de Lëtzebuerger Profien e Schlussstréch ënnert seng Karriär gezunn.

Tennis

Sportretro Tennis / Franky Hippert



Am Tennis war et aus Lëtzebuerger Siicht déi lescht Saison vum beschte nationale Spiller vun allen Zäiten, dem Gilles Muller. D'Mandy Minella huet hire Comeback no der Bebeepaus gefeiert, an d'Eléonora Molinaro huet och eng richteg staark Saison gespillt.

Basket

Sportretro Basket / Guy Seyler



Am Basketball huet 2018 op en neits kee Wee laanscht Steesel gefouert an dat bei Dammen an den Hären. Béid Ekippen konnte genee wéi 2017 nees de Championstitel an d'Coupe gewannen.D'Härennationalekipp huet et dann nach fäerdeg bruecht géint Zypern ze gewannen.

Äddi Jang Mathes

Sport-Bêtisier 2018



Mam Jang Mathes huet och ee vun den RTL-Sportjournalisten 2018 Äddi gesot. An de leschte Joerzéngten huet dem Jang seng Stëmm op de Basket- an op de Futtballterrainen net dierfte feelen. Elo ass awer Schluss, dofir nach eng Kéier e grousse Merci un hien, fir déi vill Aarbecht, déi hien an de leschte Jore fir de Sport op RTL geleescht huet.