Premier League

Manchester City - Crystal Palace 2:3D'Lokalekipp ass als klore Favorit an dës Partie gaangen a louch no 27 Minutten och duerch de Gol vum Ilkay Gündogan mat 1:0 a Féierung. Nom éischte Gol huet sech de Match awer komplett gedréint, an dat ze Gonschte vun de Gäscht. Zwee Goler an zwou Minutten vum Schlupp an Townsend huet Crystal Palace a Féierung bruecht. Och nom Säitewiessel huet et net besser fir d'Haushären ausgesinn a sou huet de Milivojevic vum Punkt op 1:3 erhéicht. De Kevin De Bruyne konnt dräi Minutte viru Schluss zwar nach op 2:3 verkierzen, ma dat ass awer net méi duergaangen a sou léisst Manchester City wichteg Punkten an der Course géint Liverpool leien. D'Reds stinn elo also, duerch d'Victoire e Freideg, mat 4 Punkten op der éischter Plaz an der Tabell.Chelsea - Leicester 0:1Och bei de Blues ass et haut zu enger Iwwerraschung komm. De Gol vum Jamie Vardy geet Leicester City duer fir Chelsea e Been ze stellen a sech déi dräi Punkten ze sécheren.Arsenal 3:1 Burnley1:0, 2:0 Aubameyang (14., 48.), 2:1 Barnes (63.), 3:1 Iwobi (91.)Cardiff - Manchester United 1:50:1 Rashford (3.), 0:2 Herrera (29.), 1:2 Camarasa (38.), 1:3 Martial (41.), 1:4, 1:5 Lingard (57., 90.)

Ligue 1

PSG - Nantes 1:01:0 Mbappé (68.)

La Liga

Barcelona - Celta Vigo 2:01:0 Dembélé (10.), 2:0 Messi (45.)Atletico Madrid - Espanyol 1:0Den Tabellenzweeten huet sech um 17. Spilldag näischt huele gelooss a gewënnt duerch en Eelefmeter vum Griezmann an der 56. Minutt mat 1:0 géint Espanyol Barcelona.Betis Sevilla - Eibar 1:11:0 Sanabria (21.), 1:1 Orellana (72.)

Serie A

AC Mailand - Florenz 0:1Nodeems den AC Mailand enttäuschend an der Europa League geflunn ass, war d'Ekipp vum Gennaro Gattuso géint Florenz gefuerdert. D'Lokalekipp hat insgesamt méi vum Match, mat méi Golschëss a méi Ballbesëtz wéi d'Gäscht. An der 73. Minutt huet de Federico Chiesa dann awer den 1:0 fir Florenz geschoss, wat och duergaangen ass fir déi dräi Punkte mat Heem ze huelen. Den AC Mailand ass soumat säit dräi Matcher ouni Victoire a rutscht an der Tabell op déi 5. Plaz erof.Juventus - AS Roum 1:01:0 Mandzukic (35.)