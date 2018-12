Nom Profisport: Wéi geet et dem Dirk Bockel haut? (29.12.2018) Bal 2 Joer nom Enn vu senger aktiver Carrière ass den Dirk Bockel fest a sengem neie Liewen ukomm.

Och fir de 25. vun den Olympesche Summerspiller vu Peking am Joer 2008 war dëst eng grouss Erausfuerderung. Eppes, wourun et op ville Plazen nach dru feelt, ass eng Méiglechkeet, fir och no der Carrière eng Ënnerstëtzung ze hunn, déi dem Athlet d'Méiglechkeet gëtt, de richtege Wee anzeschloen.Mat dem néidegen Ofstand ass den Dirk Bockel réckbléckend zefridden, wéi en et duerch déi laang Jore gepackt huet, seng Ziler ze erreechen.Dem Dirk ass de Schratt an dat normaalt Liewe gegléckt, bleift awer als Expert fir verschidden Evenementer an Organisatiounen der grousser Triathlonsfamill erhalen.