© AFP

Premier League:

Den 8. Dezember konnt Liverpool Manchester City un der Tabellespëtzt ofléisen. Keng dräi Woche méi spéit hu si nom Erfolleg um "Boxing Day" 6 Punkten Avance op den Tabellenzweeten Tottenham. E Mëttwoch huet Liverpool schonns an der 1. Hallschent alles op eng weider Victoire gesat. No nëmmen 11 Minutte konnt de Lovren ee flotten Dropkick zum 1:0 am Gol ënnerbréngen. An der zweeter Hallschent soll et dunn nach besser goen. No engem Foul um Salah krut Liverpool een Eelefmeter zougesprach an de Gefoulten huet dësen an der 47. Minutt selwer erageschoss. An der 79. Minutt konnt de Shaqiri no enger flaacher Flank vum Alexander-Arnold den 3:0 markéieren. De Fabinho huet no engem Corner vum Salah fir d'4:0-Schlussresultat gesuergt.Manchester City huet e Mëttwoch iwwerraschend déi zweet Néierlag hannertenee missen astiechen a verléiert weider u Buedem op den Tabelleleader Liverpool. City war an der Ufanksphas déi besser Ekipp, huet de Ball gutt lafe gelooss an huet sech kaum veronséchert gewisen. An der 14 Minutt hunn d'Citizens sech du fir déi staark Ufanksphas belount: den Agüero huet am genau richtege Moment de Ball an d'Déift op de Bernardo Silva gespillt, dee virum Schmeichel äiskal bliwwen ass an op 1:0 stelle konnt. Leicester huet sech allerdéngs wéineg beandrockt gewisen an huet nëmme 5 Minutte méi spéit zeréckgeschloen. Den Albrighton konnt no enger Flank vum Vardy per Kapp ausgläichen. Uschléissend war et ganz animéiert Partie an et sollt nëmme méi ee Gol falen an zwar an der 81. Minutt fir Leicester City. Ee Corner gouf vum Sané hannen erausgekäppt, ma deen ass virun de Féiss vum Ricardo Pereira gelant an deen huet mat engem wonnerbare Schoss d'Victoire perfekt gemaach.Eng héich Victoire gouf et dann e Mëttwoch fir Everton. Si konnte sech nämlech kloer mat 5:1 géint Burnley duerchsetzen. Schonns an der 2. Minutt konnten d'Gäscht den 1:0 markéieren, dat duerch de Yerry Mina. Den Digne huet an der 13. Minutt dunn op 2:0 erhéicht, ier de Sigurdsson no 22 Minutte schonns den 3:0 markéiere konnt. An der 37. Minutt gouf et dunn den Éieregol fir Burnley, dat duerch de Gibson. An der zweeter Hallschent sinn dunn nach zwee Goler fir Everton gefall. Den Digne an de Richarlison konnten an de Minutten 71 an 93 nach de 4:1 an de 5:1 schéissen.Och Tottenham konnt sech um "Boxing Day" iwwer eng kloer Victoire freeën. Domathunn d'Spurs sech och déi zweete Plaz an der Tabell geséchert. An der Paus stoung et schonns 3:0 fir d'Haushären, dat duerch Goler vum Eriksen, Son a Lucas Moura. An der zweeter Hallschent hunn dunn nach de Kane an nach eemol de Son getraff.

Serie A:

Lazio Roum konnt sech e Mëttwoch de Mëtteg mat 2:0 géint Bologna duerchsetzen. De Luiz Felipe konnt no enger hallwer Stonn den 1:0 fir Lazio markéieren. De Lulic konnt an der 89. Minutt den 2:0 markéieren, wat gläichzäiteg och d'Schlussresultat war.Et waren eréischt dräi Minutte gespillt, do ass de Favorit vun Turin schonns a Féierung gaangen, wann och mat frëndleche Bäihëllef vun Atalanta. Den Alex Sandro wollt eigentlech eng Flank an d'Mëtt spillen, déi ass awer ofgefälscht ginn an ass beim Djimsiti gelant. Den Defenseur vun Atalanta war därmoossen iwwerrascht, dass hien de Ball an den eegene Gol deviéiert huet. Wien awer geduecht huet, d'Juve géing de Match hei labber heembréngen, deen huet sech nawell geiert, well Atalanta huet gutt dogéint gehalen a gouf an der 24. Minutt dofir belount. Den Zapata huet sech wonnerbar géint de Bonucci duerchgesat an huet de Ball am Gol ënnerbruecht. No der Paus gouf et du batter, well no 53 Minutten huet de Betancur mat Giel-Rout missen Terrain verloossen. Nëmmen dräi Minutte méi spéit konnt den Zapata dunn esouguer den 2:1 fir d'Haushäre markéieren. An der 73. Minutt huet de Cristiano Ronaldo du säin éischte Gol als Joker zanter 2013 markéiert. Hie war an der 65. Minutt agewiesselt ginn a konnt 8 Minutte méi spéit fir d'2:2-Schlussresultat suergen.Et war eng ganz spannend Partie, déi praktesch bis zum Schluss oppe war. An der 80. Minutt ass et dunn awer lues a lues aus dem Rudder gelaf fir Neapel. Do krut de Koulibaly nämlech seng zweet giel Kaart a vun deem Zäitpunkt u war Neapel also nëmmen nach zu 10. An der 91. Minutt war et dunn esou wäit, de jonke Lautaro Martinez konnt do nämlech d'Haushäre mat 1:0 a Féierung bréngen. An der 94. Minutt krut dunn och nach de Lorenzo Insigne Rout.

Belsch

Fir de Kont vum 21. Spilldag gewënnt den Tabelleleader Genk 3-1 géint d'Gantoise. Den Tabellenzweete Bruges ass Eupen mat 0-1 ënnerleeën. Charleroi verléiert 0-1 géint de Standard vu Léck. Ostende a Saint Trond spillen 1-1 gläich, Antwerpen gewënnt 2-1 géint Mouscron.