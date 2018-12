De Sven Hannawald



Duerno geet et weider zu Garmisch Partenkirchen, ir et dann an Éisträich op Innsbruck a Bischofshofen geet.Bis elo hu mam Kamil Stoch a Sven Hannawald just 2 Sprénger et fäerdeg bruecht, déi 4 Sprangen hannerteneen ze gewannen. Beim Sven Hannawald war dat de Fall bei der Véierschanzentournée 2001/2002. An engem Exklusiv-Interview huet hien eis virun e puer Méint erzielt, dass den Drang fir ze gewannen schonns relativ fréi bei him do war. Säi Papp hätt him erzielt, dass hien als Kand gekrasch huet, wann hie just Zweete ginn ass. Op Schanzen, wou hien nach ni gespronge war, huet e sech ëmmer am Ufank direkt informéiert, wou de Schanzerekord géif leien.

De 6. Januar wësse mir, op nom Kamil Stoch an eben dem Sven Hannawald, een 3. Sprénger et fäerdeg bruecht huet, déi 4 Manchë vun der Véierschanzentournée ze gewannen.