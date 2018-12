© AFP (Archivbild)

Direkt an der éischter Partie vum Dag koum et zu enger Iwwerraschung. De Südafrikaner Devon Petersen konnt sech do nämlech mat enger 4:2-Victoire géint de Steve West fir d'Aachtelsfinalle qualifizéieren.Och an der zweeter Partie hätt ee sech een aneren Ausgank vun der Partie kënne virstellen. Hei huet sech nämlech de jonke Belsch Dimitri Van den Bergh misse mat 1:4 dem Englänner Luke Humphries geschloe ginn.An der drëtter Partie war den John Henderson och no un der Iwwerraschung drun, ma schlussendlech konnt de Favorit, de Michael Smith de Match awer mat 4:2 gewannen, dat well hien dräi Sätz um Stéck gewanne konnt, nodeems hie mat 1:2 zeréck louch.En Donneschdeg den Owend huet sech an enger ausgeglachener Partie de Benito van de Pas mat 4:2 géint den Toni Alcinas behaapt.Duerno stoungen dann och schonn déi éischt Aachtelsfinallen um Programm. Hei huet sech de Gary Anderson schwéier gedoe géint de Chris Dobey. De Routinier huet an den entscheedende Momenter seng Routine awer ausgenotzt an um Enn mat 4:3 gewonnen.Keng Problemer hat de Michael van Gerwen dogéint géint den Adrian Lewis. Am Duell vun de fréiere Weltmeeschter gouf et eng souverän 4:1-Victoire fir den Hollänner.

Den Iwwerbléck vum 12. Dag

DEVON PETERSEN WINS | He beats Steve West 4-2 to reach a career-best fourth round of the William Hill World Darts Championship! 🎯#WHdarts pic.twitter.com/UmcAKtQkZ1 — PDC Darts (@OfficialPDC) 27. Dezember 2018

VAN DEN BERGH OUT | Luke Humphries is the victor with a 4-1 win to set up a fourth-round match with defending champion Rob Cross 🏆

#WHdarts pic.twitter.com/Y9GlgSu0sv — PDC Darts (@OfficialPDC) 27. Dezember 2018

SMITH WINS | He beats John Henderson in a thrilling battle to progress to the fourth round where he'll face Ryan Searle! 🎯#WHdarts pic.twitter.com/1TYiIA4jD4 — PDC Darts (@OfficialPDC) 27. Dezember 2018

ROUND THREE DRAWS TO A CLOSE | Van de Pas takes the win over Alcinas in a marathon affair! 🎯#WHdarts pic.twitter.com/moceb8JcP0 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 27, 2018

😧 WHAT AN UNBELIEVABLE GAME OF DARTS! 😧



Anderson takes the win after 28 180's and 32 legs of darting drama! 🎯#WHdarts pic.twitter.com/zUHd9NYPaI — PDC Darts (@OfficialPDC) 27. Dezember 2018

MvG WINS! He defeats fellow 2-time Champion of the World 4-1 with a 108.08 average! 💚#WHdarts pic.twitter.com/oS9hvM05vO — PDC Darts (@OfficialPDC) 27. Dezember 2018

Den "African Warrior" steet sensationell an der Aachtelsfinall vun der Darts-Weltmeeschterschaft. De Südafrikaner konnt sech en Donneschdeg am 3. Tour mat 4:2 iwwerraschend géint de Steve West duerchsetzen. Nodeems de Steve West den éischte Saz kloer mat 3:0 fir sech entscheede konnt, ass de Petersen ëmmer besser an de Match komm. D'Sätz 2 an 3 goungen dunn och verdéngt a kloer un den "African Warrior". D'Reaktioun vum Steve West koum awer direkt an hie konnt an de Sätz ausgläichen. Dono koume bei him awer grouss Problemer op den Duebelfelder. Hien huet dem Petersen ëmmer nees Invitatioune ginn an deen huet dës Chancen äiskal ausgenotzt. Am 6. Saz huet de West dunn direkt 5 Mol d'Duebel-20 net getraff an dat huet de Südafrikaner ausgenotzt, fir de Match ze gewannen. De Petersen spillt elo an der Aachtelsfinall géint ee weideren Iwwerraschungskandidat, den Nathan Aspinall.Devon Petersen - 3-Dart-Average: 92.25; Checkout percentage: 42.86%Steve West - 3-Dart-Average: 95.68; Checkout percentage: 32.26%Den Dimitri Van den Bergh hat sech säi Match géint de Luke Humphries sécherlech aneschters virgestallt. De Belsch hat am éischte Saz de kloer besseren Average an och déi besser Quot op d'Duebelfelder, ma nawell huet hien de saz mat 2:3 missen ofginn. Am zweete Saz sollt et nach eemol méi batter ginn. Hei louch de Jugend-Weltmeeschter schonns mat 2:0 an de Legs vir, ier den Humphries 3 Legs um Stéck wanne konnt, fir mat 2:0 an de Sätz a Féierung ze goen. D'Spill vum Belsch war bis heihinner einfach net konstant genuch. Den drëtte Saz ass dunn awer no Plang verlaf fir de Van den Bergh an esou konnt hien dësen och kloer gewannen. Wie gemengt huet, de Belsch kéint elo opdréinen, dee sollt sech allerdéngs ieren. Den "Dreammaker" huet nämlech ëmmer méi Triple-Felder verpasst an huet esouguer dacks nëmmen d'1 oder d'3 getraff, wann hien op d'20, respektiv op d'19 geschoss huet. Den Humphries huet mat engem 89er-Average zwar och net wierklech iwwerzeegt, ma hie war einfach méi konstant a konnt esou um Enn mat 4:1 gewannen. Fir den Englänner gëtt et an den Aachtelsfinallen awer sécherlech méi schwéier, well do waart schonns den amtéierende Weltmeeschter Rob Cross.Dimitri Van den Bergh - 3-Dart-Average: 90.82; Checkout percentage: 38.10%Luke Humphries - 3-Dart-Average: 89.64; Checkout percentage: 44.83%Den John Henderson ass nawell gutt an dës Partie erakomm an esou konnt de Schott de "Bully Boy" séier ënner Drock setzen. Am 5. Leg vum éischte Saz konnt den Henderson 5 perfekt Darts geheien a konnt um Enn d'Duebel-10 treffen an esou den éischte Saz gewannen. Den zweete Saz sollt awer u säi Géigner goen. D'Nummer 10 vun der Welt huet ee staarken Average vun iwwer 100 gespillt a konnt iwwerdeems och mat enger Quot vun iwwer 50% op den Duebelfelder iwwerzeegen. Am 3. Saz hat de Smith dunn de Schwong deelweis matgeholl an hat eigentlech alles am Grëff. Hie louch mat 2:0 an de Legs vir, ma do koum den Henderson. Mat ënnert anerem engem 161er-Checkout huet hie sech tatsächlech awer nach de Saz geséchert. De Michael Smith huet sech dovunner awer net beandrocke gelooss an huet am 4. Saz een Average vun iwwer 110 gespillt a konnt esou op 2:2 an de Sätz stellen. Dono ass de Smith awer esou richteg marschéiert. Den Henderson hat kee richtegen Zougrëff méi zum Match, hien huet net méi sou héich Scores geschoss wéi nach virdrun an de Michael Smith war elo einfach ze dominant, esou dass hien de Match um Enn mat 4:2 gewënnt an an der Aachtelsfinall steet. Do kritt den Englänner et mam Ryan Searle ze dinn.Michael Smith - 3-Dart-Average: 100.47; Checkout percentage: 47.06%John Henderson - 3-Dart-Average: 94.65; Checkout percentage: 36%Iwwer wäit Strecke war d'Partie tëscht dem Toni Alcinas an dem Benito van de Pas ausgeglach. Um Enn huet sech awer den Hollänner verdéngt behaapt an dat virun allem duerch seng dräi High-Finishs zum perfekten Zäitpunkt (160, 149 an 151).An enger Partie an där den Niveau net ganz héich war, loung de van de Pas no den zwee éischte Sätz mat 2:0 (zweemol 3:1 an de Legs) a Féierung. Dem Alcinas huet et um néidegen Timing gefeelt an hien huet ze vill leie gelooss, wat den Hollänner gären ausgenotzt huet. Am drëtte Saz konnt de Spuenier awer op 1:2 verkierzen. Nodeems de van de Pas ëmmer nees niddreg Punkte getraff huet, huet den Alcinas am decisive 5. Leg d'D20 fonnt an an de Sätz verkierzt. Och de Saz duerno goung mat 3:2 an de Legs un den Alcinas sou datt et 2:2 stoung.Am 5. Saz huet de Benito van de Pas den Toni Alcinas nees probéiert ënner Drock ze setzen, ma d'Decisioun ass awer eréischt am 5. Leg gefall. De Big Ben huet sech um Enn mat engem 149er-Checkout nach de Saz geséchert an ass mat 3:2 a Féierung gaangen.Am 6. Duerchgang ass et weider spannend bliwwen. Den Alcinas stoung hei kuerz virun engem Finish, ma de 25 Joer alen Hollänner huet him mat sengem drëtten High-Finish e Stréch duerch d'Rechnung gemaach. De van de Pas huet 151 Punkte gecheckt. Domadder ass et op en neits an een decisiivt 5. Leg gaangen. De Big Ben huet hei mat enger 180 d'Grondlag fir d'Victoire gelooss an hat 6 Darts Zäit, fir 112 Punkten op Null ze bréngen, wat him dann och gegléckt ass, domadder steet den Hollänner an der Aachtelsfinall.Toni Alcinas - 3-Dart-Average: 84.53; Checkout percentage: 26.67%Benito van de Pas - 3-Dart-Average: 85.61 ; Checkout percentage: 38.1%D'Partie tëscht dem Gary "The Flying Scotsman" Anderson an dem Chris "Hollywood" Dobey war vun Ufank un op engem héijen Niveau. Um Enn huet de Schott sech ganz knapp mat 4:3 géint den 28 Joer ale Brit duerchgesat. Den Dobey huet géint den zweefache Weltmeeschter eng ganz gutt Partie gewisen, dat mat engem High-Finish vun 148 Punkten an hien huet 15 Mol eng 180 gehäit.Obwuel den Anderson direkt mat enger 180 ugefaangen huet a mat héije Punkten iwwerzeegt huet, ass den Dobey onbeandrockt bliwwen. Mat engem Duerchschnëtt vun 100,3 Punkten, den Anderson loung bei 93 Punkten, huet den Englänner sech dunn esouguer déi éischt zwee Sätz geséchert.Duerno huet den Anderson den Turbo gezünt, huet säi Scoring no uewe geschrauft a sech esou d'Sätz dräi a véier geséchert. Den Englänner huet sech trotz dem Verloscht vun den zwee Sätz net aus der Rou brénge gelooss an ass mat 3:2 a Féierung gaangen, dat obwuel hien an de Legs scho mat 0:2 hanne loung. Duerno war et nees um Schott, deen op 3:3 konnt ausgläichen.Am decisive siwente Saz huet den Anderson dunn d'Nerve behalen, huet seng ganz Routine ausgespillt, fir um Enn de Saz mat 4:2 an de Legs ze gewannen an domadder de Match mat 4:3. De Schott huet nawell am Ganze 6 Match-Darts gebraucht, fir de Sak zouzemaachen.An der Véierelsfinall waart de Gewënner aus der Partie Jamie Lewis géint Dave Chisnall.Gary Anderson - 3-Dart-Average:98.75; Checkout percentage: 42.86%Chris Dobey - 3-Dart-Average: 100.83; Checkout percentage: 41.67%An der Aachtelsfinall huet de Michael van Gaerwen den Duell vun de fréiere Weltmeeschter souverän fir sech decidéiert. Den Hollänner (Weltmeeschter 2014 an 2017) steet no enger 4:1-Victoire géint den Andrian Lewis (Weltmeeschter 2011 an 2012) an der Véierelsfinall.De Mighty Mike war en Donneschdeg den Owend eng Klass fir sech an huet mat engem 3-Darts-Average vun 108,08 Punkten een neie Rekord bei dëser WM opgestallt. Den Jackpot konnt do mat senge gudde knapp 101 Punkten net mathalen. Bis op den éischte Saz, dee mat 3:1 an de Legs fir den Hollänner war (hei hat de Lewis nëmmen een 89er-Set-Average), war et wuel enk an de Sätz an et ass all Kéier an dat decisiivt 5. Leg gaangen, ma do hat de van Gerwen ëmmer dat bessert Enn fir sech.An der Ronn vun de leschten Aacht kritt de van Gerwen et mam Gewënner vun der Partie James Wade géint Ryan Joyce ze dinn.Michael van Gerwen - 3-Dart-Average: 108.08; Checkout percentage: 43.75%Adrian Leweis - 3-Dart-Average: 101.16; Checkout percentage: 43.48%