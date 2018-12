Op en Neits gouf et an der Serie A ee Virfall vu Rassismus, dat e Mëttwoch den Owend am Spëtzematch tëscht Inter Mailand an dem SSC Neapel.

© AFP

Mi dispiace la sconfitta e sopratutto avere lasciato i miei fratelli!

Però sono orgoglioso del colore della mia pelle. Di essere francese, senegalese, napoletano: uomo.



⚽ #InterNapoli 1-0

🇸🇳 #KK26 #famiglia

💙 #ForzaNapoliSempre

💪🏿 #DifendoLaCittà pic.twitter.com/f9q0KYggcw — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) 26. Dezember 2018

Fans vun Inter Mailand hunn de Kalidou Koulibaly rassistesch attackéiert, dat mat Afe-Geräischer. Méi wéi eng Kéier huet een dës Geräischer aus dem Publikum eraus héieren. De gebiertege Fransous mat senegalesesche Wuerzelen ass permanent provozéiert ginn. Och op Duerchsoen am Stadion hunn d'Fans net reagéiert an hu riicht weider gemaach. De Koulibaly war därmoossen opbruecht, dass hien no engem Foul um Politano Giel kritt huet an am Uschloss esou guer Giel-Rout, well hien a Richtung Arbitter applaudéiert huet. Zu dësem Zäitpunkt stoung et nach 0:0. Um Enn huet Neapel mat 0:1 verluer.Den Neapel-Trainer Carlo Ancelotti huet Konsequenzen ugekënnegt. Nom Match sot hien: "Wat haut geschitt ass, ass net nëmmen net gutt fir eis. Et ass och net gutt fir den italienesche Futtball. Et deet mir immens Leed fir de Koulibaly. Mir hunn dräimol nogefrot bei den Arbitteren, fir d'Partie ze ënnerbriechen. Déi nächste Kéier hale mir einfach op mat spillen, och wa mir doduerch de Match verléieren. Et gëtt ëmmer gesot, dass Matcher ënnerbrach kënne ginn. Mee wéini?".De Koulibaly selwer huet sech spéider op Twitter bei sengen Teamkollegen entschëllegt, huet awer och ënnerstrach, dass hien houfreg op seng Hautfaarf wier an houfreg drop wier Fransous, Senegales an Neapolitaner ze sinn.