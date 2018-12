Informatioune vun der Münchner Tageszeitung, "tz", no hat de Futtballspiller en uergen Accident. Säi 720 PS staarke McLaren wier nach just Schrott.

Dat wëll déi Münchner Tageszeitung, kuerz tz, wëssen. Op der A95 hat de Kingsley Coman en Accident, deen et a sech hat, schreift si.Weider heescht et am Artikel, de Coman hätt säi Sportsauto, e 720 PS staarke McLaren 720S Coupé, och schonn op Instagram presentéiert.Kuckt een dann op Instagram no, fënnt een effektiv eng Foto, op där de Spiller virun respektiv op engem Auto poséiert - engem wäisse Sportswon mat Lëtzebuerger Placken!Ob den 22 Joer ale franséischen Nationalspiller wierklech mat deem Gefier accidentéiert ass, ass awer net gewosst. Et deit awer alles drop hin, wann een den tz-Bericht liest.Den Accident soll den 23. Dezember géint 6.55 Auer moies geschitt sinn. De Coman war südlech vu München op der A95 München-Starnberg ënnerwee. Nodeems d'Vitesslimitatioun vun 80 km/h am Beräich München opgehuewe war, schéngt hien e bëssen ze vill op de Gas gedréckt ze hunn, well op der naasser Strooss ass de Sportswon ewechgerëtscht a riets widder d'Leitplank geroden.De Chauffer gouf net blesséiert an och soss koum keen zu Schued. De Coman soll och net ze séier ënnerwee gewiescht sinn, ma huet méiglecherweis d'Power vu senger Maschinn ënnerschat, esou d'tz.Autosdeeler waren op enger Streck vun 120 m iwwer déi 3 Spuren op der Autobunn verdeelt - de Won selwer huet wuel just nach Schrottwäert.