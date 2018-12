X

Traditionell organiséiert d'Lasel zesumme mat der Acel tëscht de Chrëschtdeeg a Silvester den Tournoi de Noël. Um Donneschdeg stoungen um Geesseknäppchen d'Tournoien am Volleyball an am Basketball um Programm.Amkonnt sech d'Ekipp vun de Lëtzebuerger Studenten zu Bréissel duerchsetzen. Matgespillt hunn hei de Charel Dahm, de Marc Dittgen, d'Lisa Nichols, d'Amandine Rafael, de Raoul Theisen an den Tom Warisse. Op d'Plazen zwee an dräi sinn d'Lëtzebuerger Studente vun Innsbruck komm an d'Lëtzebuerger Studente vu Freiburg.Amwar d'Victoire 2018 fir d'Lëtzebuerger Studente vun Tréier. Hei waren de Sven Biever, de Luca Difino, de Christophe Maio, de Carlo Schmitz, den Tim Schomer an den Tom Schomer mat dobäi. D'Éiereplaze waren hei fir d'Lëtzebuerger Studente vun der Lunex a fir d'Lëtzebuerger Studente vu Saarbrécken.