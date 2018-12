E Samschdeg ginn et 5 Joer, dass de Michael Schumacher an de franséischen Alpen uerg verongléckt war.

Et ginn nach ëmmer keng Detailer iwwert säi gesondheetlechen Zoustand.De siwefache Formel1 Weltmeeschter war den 29. Dezember 2013 verongléckt a gouf am September 2014 an d'Schwäiz rapatriéiert, wou hie weiderhi komplett ofgeschiermt ass vun der Ëffentlechkeet. De Michael Schumacher war deemools mam Kapp op engem Fiels opgeschloen. Säin Helm war dobäi futti gefuer. De fréiere Formel1 Pilot huet musse mat engem schwéieren Scheedel-Hir-Trauma noutoperéiert ginn.Seng Famill huet zanterhier keng Informatiounen iwwert de Papp vun engem Meedchen an engem Jong erausginn a verweist op seng Privatsphäre. Den 3. Januar kritt de Michael Schumacher 50 Joer.