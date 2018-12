© RTL (Archiv)

Exzellenten Optakt fir d'Mandy Minella an der Nuecht op e Freideg beim WTA-Tennis-Turnéier zu Brisbane an Australien. Déi nei Saison fänkt si direkt mat enger Victoire un. D'Lëtzebuerger Nummer Eent gewënnt am éischten Tour vun der Qualifikatioun mat 3-6, 6-1 a 7-6 géint d'Japanerin Kurumi Nara, d'Nummer 163 op der Welt. D'Mandy Minella kënnt am aktuelle Ranking op déi 103. Positioun.Am zweeten Tour kritt si et déi nächst Nuecht ëm 1 Auer eiser Zäit mat der Australierin Destanee Aiava ze dinn, der Nummer 250 op der Welt.