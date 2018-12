© AFP

De slowenesche Schifuerer Klemen Kosi ass kuerz virun der Arrivée op der äiseger Streck gefall. Hie war eng Zäit laang vu sech, war kuerz drop awer nees bei Bewosstsinn a gouf mam Helikopter an d'Klinik bruecht. Wéi schwéier hie sech blesséiert huet, ass bis ewell nach net gewosst.