E Freideg stoungen op der Darts-WM zu London an England déi lescht Aachtelsfinallen um Programm.Fir den Titelverdeedeger Rob Cross ass d'WM am Ally Pally iwwerraschend eriwwer. Den Englänner loung schonn 2:0 an de Sätz a Féierung, ma hien huet duerno de Match aus der Hand ginn, sou datt de Luke Humphries um Enn mat 4:2 gewonnen huet an iwwerraschend an der Véierelsfinall steet.Donieft huet sech den James Wade iwwerraschend misse mat 3:4 géint de Ryan Joyce geschloe ginn.Duerch eng 4:3-Victoire géint den Devon Petersen steet den Nathan Aspinall an de Véierelsfinallen.Eng Ronn weider ass och de Brendan Dolan, dee keng Problemer géint de Benito van de Pas hat a souverän mat 4:1 gewonnen huet.Kuerze Prozess huet den Dave Chisnall mam Jamie Lewis gemaach. De Brit huet de Waliser mat 4:0 geklappt.Eng Ronn weider ass och de Michael Smith, hien huet mat 4:1 géint de Ryan Searle gewonnen.En Donneschdeg hate sech schonn de Gary Anderson an de Michael van Gerwen fir d'Véierelsfinall qualifizéiert.

Den Iwwerbléck vum 13. Dag

Aus der Titelverdeedegung vum Rob Cross gëtt et dëst Joer bei der Darts-WM näischt. De Brit ass an der Aachtelsfinall iwwerraschend géint den Underdog Luke Humphries erausgeflunn. De Voltage huet mat 2:4 verluer.De Rob Cross war nach staark an de Match gestart a loung séier mat 1:0 a Féierung. Am zweete Saz huet de Weltmeeschter dunn eng éischte Kéier Géigewier vum Luke Humphries ze spiere kritt. Den Underdog huet säin Average no uewe geschrauft an huet dem Titelverdeedeger Paroli gebueden. De Rob Cross konnt nawell den zweete Saz fir sech decidéieren. Den Humphries hat d'Chance, fir sech de Saz ze sécheren, ma déi britesch Nowuesshoffnung huet 5 Darts fir de Saz zouzemaachen derlaanscht gesat. De Cool Hand Luke huet dëse Réckschlag séier vergiess a konnt dunn esou guer an de Sätz 3 a 4 duerch zweemol en 3:1 an de Legs op 2:2 ausgläichen. Beim Rob Cross war elo eng gewëssen Nervositéit ze spieren, de Luke Humphries dogéint huet locker gespillt a war méi sécher. Doduerch ass et him dann och gegléckt mat 3:2 géint de Weltmeeschter a Féierung ze goen. Am sechste Saz huet d'Nummer 90 op der Welt de Weltmeeschter net méi zeréck an de Match komme gelooss an huet dëse mat 3:2 an de Legs gewonnen. Den Humphries hat hei säin éischte Matchdart esouguer leie gelooss, ma de Cross konnt mat engem Rescht vun 121-Punkte keen Highfinish auspaken, sou datt den Underdog seng zweet Chance genotzt huet. De Luke Humphries wënnt um Enn also mat 4:2.Mam Out vum Rob Cross gouf ee weidere Favorit eliminéiert.Rob Cross - 3-Dart-Average: 97.38; Checkout percentage: 39.29%Luke Humphries - 3-Dart-Average: 99.71; Checkout percentage: 40%D'Favorittestierwen op der Darts-WM am Ally Pally zu Londond geet weider. An der Aachtelsfinall huet et nieft dem Rob Cross och den James Wade erwëscht. De Brit huet ganz iwwerraschend mat 3:4 géint de Ryan Joyce verluer.D'Féierung ass tëscht béide Spiller ëmmer nees hin an hier gaangen. Nodeems den Joyce sech den 1. Saz geséchert hat, huet de Wade duerno d'Sätz zwee an dräi gewonnen a loung domadder mat 2:1 a Féierung. Duerno ass dunn awer den Joyce zeréckkomm, hier war am Checkout elo erëm méi staark a konnt mat engem 3:0 an de Legs op 2:2 ausgläichen.Am 5. Saz war et nees um Wade. The Machine ass hei souverän derduerch marschéiert an ass no engem 3:0 an de Legs mat 3:2 a Féierung gaangen. Am 6. Saz hat de Wade gläich 5 Matchdarts, ma de Lénkshänner vun Adershot huet säi favoriséiert Dubbelfeld ausgelooss, sou datt de Relentless 10 Punkte mam drëtte Feil iwwert d'D4 konnt checken an et domadder nees ausgeglach war an et 3:3 stoung.D'Decisioun huet deemno missen am 7. an decisive Saz falen. Hei war et bis zum Schluss ganz spannend. Den Joyce huet nämlech d'Bulls-Eye an d'Dubbel-8 net getraff. Den James Wade konnt duerno mat dräi Feiler 36 Punkten net ewech maachen an huet de Relentless nach eng Kéier erukomme gelooss. Dësen huet Merci gesot a mat enger Dubbel-4 sech de 7. Saz mat 3:1 geséchert an domadder de Match.Den dramhafte Laf vum Ryan Joyce geet also an de Véierelsfinalle weider. Bei senger 1. Participatioun bei der PDC-WM huet hie bis ewell schonn d'Top-Spiller Simon Whitlock, den Alan Norris an eben um Freideg den James Wade eliminéiert.Ryan Joyce - 3-Dart-Average: 87.69; Checkout percentage: 30%James Wade - 3-Dart-Average: 90.77; Checkout percentage: 36.11%Den Dram vum WM-Titel huet den Devon Petersen e Freideg missen opginn. De Südafrikaner huet no engem spannende Match mat 3:4 géint den Nathan Aspinall de Kierzere gezunn. Datt den Aspinall et bei senger éischter Darts-WM direkt an d'Véierelsfinall géing kommen, ass sécherlech eng deck Iwwerraschung.De Petersen war staark an d'Partie gestart. Vun den éischten néng Legs huet hien nëmmen 1 missen ofginn a loung doduerch séier mat 2:0 an de Sätz a Féierung. Am drëtte Saz huet hien dunn awer dräi Chancen, fir ze gewannen, leie gelooss, huet de Saz ofginn a loung du séier mat 2:3 hannen. Den African Warrior konnt duerno wuel géint den The Asp nach op 3:3 ausgläichen, ma den decisive Saz ass dunn awer no Verlängerung mat 4:2 un den Aspinall gaangen, deen domadder de Match mat 4:3 gewonnen huet.Nathan Aspinall - 3-Dart-Average: 95.76; Checkout percentage: 38.46%Devon Petersen - 3-Dart-Average: 90.75; Checkout percentage: 40%Iwwert e groussen Erfolleg konnt sech e Freideg den Owend den Dave Chisnall freeën. Den Chizzy huet sech am Duell mam Jamie Lewis iwwerraschend däitlech mat 4:0 duerchgesat.Och wann et fir de Fireball e Whitewash gouf, war d'Partie net esou eendeiteg. An de Sätz eent an dräi huet de Lewis sech nämlech 2 Legs geséchert, ma am leschten Duerchgang huet huet hien ze vill Darts donieft gehäit an domadder d'Sätz dach missen ofginn. Béid Kontrahenten hu sech vill Feeler beim Checkout geleescht an ëmmer erëm d'Dubbel-Felder verpasst. Am 4. Saz hat den Chizzy dunn 3 Matchdarts, ma de Brit huet D20 einfach net getraff. De Waliser konnt dës Situatioun awer net notzen an huet och net déi néideg Punkte getraff, sou datt den Chisnall weider Matchdarts krut an dës dann och du genotzt huet. Den Dave Chisnall steet fir d'zweete Kéier a senger Karriär an der Véierelsfinall.Jamie Lewis - 3-Dart-Average: 93.75; Checkout percentage: 28.57%Dave Chisnall - 3-Dart-Average: 98.5; Checkout percentage: 34.29%De Michael Smith huet sech fir eng weider staark Leeschtung belount a gewënnt ganz kloer mat 4:1 géint de WM-Debutant Tyan Searle.De Bully-Boy war no der Victoire vum decisive Leg am zweete Saz esou richteg waarm gelaf an huet de Match géint de Searle ëmmer dominéiert. Am véierte Saz hat de Smith déi éischt Chance, de Sak mat engem Whitewash zouzemaachen, ma de Brit huet 2 Matchdarts leie gelooss. Am 4. Saz huet de Searle op 1:3 verkierzt, ma zeréck an de Match sollt hien doduerch awer net méi kommen. Am 5. Saz huet de Smith no engem 0:2-Réckstand sech den Entscheedungsleg geséchert an doduerch och d'Partie.De Smith huet 10 Mol 180 Punkte getraff. Zanter 2016 steet de Bully Boy erëm an de Véierelsfinallen op der WM.Ryan Searle - 3-Dart-Average: 96.22; Checkout percentage: 40%Michael Smith - 3-Dart-Average: 99.72; Checkout percentage: 48.28%Dem Nordir Brendan Dolan ass géint den Hollänner Benito van de Pas eng duerchschnëttlech Leeschtung duergaangen, fir mat 4:1 ze gewannen an den Ticket fir d'Véierelsfinallen ze léisen. Den History Maker steet fir d'éischte Kéier a senger Karriär ënnert de leschten 8. Mat nëmmen zwee 180er an engem héchsten Checkout vun 88 konnt de Big Ben net déi entscheeden Akzenter an dëser Partie setzen.Benito van de Pas - 3-Dart-Average: 86.67; Checkout percentage: 31.82%Brendan Dolan - 3-Dart-Average: 89.77; Checkout percentage: 33.33%

De weidere Programm vun der WM

29.12.2018: Véierelsfinallen30.12.2018: Halleffinallen01.01.2019: Finall