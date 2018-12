Beim WTA-Tournoi zu Brisbane an Australien gouf d'Mandy Minella am zweeten Tour vun der Qualifikatioun eliminéiert.

© pressphoto (Archiv)

D'Mandy Minella huet gekämpft, ma um Enn war et e Samschdeg de Moien eiser Zäit den Out fir d'Lëtzebuergerin am zweeten Tour vun der Qualifikatioun fir de WTA-Tournoi zu Brisbane.D'Lëtzebuergerin huet sech an dräi Sätz misse mat 7:6 (7:4), 2:6 a 6:7 (7:9) géint d'Australierin Destanee Aiava geschloe ginn. D'Minella steet am WTA-Ranking op der 103. Plaz, hir 18 Joer jonk Konkurrentin ass d'Nummer 250.