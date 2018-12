Am Tennis gi bei den Australien Open zu Melbourne vun 2019 un nei Sécherheetsmoossname géint déi extrem Hëtzt op den Tennisterrainen agefouert.

© AFP

Vun der nächster Editioun un, déi vum 14. bis de 27. Januar dauert, soll beim éischte Grand-Slam-Tournoi vum Joer eng "Heat Stress Scale" (Hëtzt-Belaaschtungsskala) d'Athleten an d'Athletinne virun enger ze héijer Belaaschtung schützen. Déi nei Reegele gesi bei extreme Konditiounen ënnert anerem Paus vun zéng Minutten tëscht de Sätz vir.Am Fall wou d'Skala (1-5), déi op Donnéeë vun e puer Wiederstatiounen am Melbourne Park baséiert, eng Véier erreecht, ka bei de Fraen nom zweete Saz a bei de Männer nom drëtte Saz eng Paus ageluecht ginn. Erreecht d'Skala den Héchstwäert, da besteet d'Méiglechkeet, fir d'Partie ze ënnerbriechen an op den Haapterrainen den Daach zouzemaachen.Een Afloss op d'HSC hunn d'klimatesch Faktoren: Lofttemperatur, Sonnenastralung, Loftfiichtegkeet a Wandgeschwindegkeet. Dobäi kommen nach physiologesch Ënnerscheeder vun Erwuessenen, Rollstullfuerer a Junioren.

Bis ewell goufe Matcher ënnerbrach, wann d'Temperaturen op iwwer 40 Grad Celsius geklomme sinn. An de vergaangene Joren haten ëmmer nees Sportler a Sportlerinne Problemer mat der extremer Hëtzt zu Down Under.