Nom 1. Duerchgang louch d'US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin a Féierung. Si hat e Virsprong vun 48 Honnertstel op d'Petra Vlhova aus der Slowakei an 53 Honnertstel op d'Schwedin Frida Hansdotter.Um Enn war et nees dat nämmlecht Resultat, wéi schonns esou dacks, am Slalom féiert einfach kee Wee laanscht d'Mikaela Shiffrin. D'Olympiagewënnerin vun 2014 konnt hir Avance aus dem 1. Duerchgang behaapten an de 4. Slalom vun dëser Saison gewannen. Iwwerdeems wiisst och hir Avance am Gesamtweltcup. Do ass d'Shiffrin schonns bal net méi anzehuelen. Déi zweete Plaz goung un d'Petra Vlhova, wat sech och schonns e puer mol mat der zweeter Plaz huet missen zefridde ginn an dëser Saison. Hannert der Slowakin op déi drëtte Plaz kënnt d'Wendy Holdener, dat sech duerch een Topp-Laf nach no vir schaffe konnt.Duerch dës Victoire iwwerhëlt d'Mikaela Shiffrin d'Marlies Schild. Bis heihinner war si déi erfollegräichst Slalom-Fuererin.Bei denwar et e Samschdeg zu Bormio de Super-G an do konnt den Dominik Paris sech een Dag no senger Victoire an der Descente och d'Victoire am Super-G sécheren, ma et sollt ganz knapp ginn. Den Italiener hat um Enn nämlech nëmmen eng Honnertstel Avance op den Éisträicher Matthias Mayer. Den Norweger Aleksander Aamodt Kilde koum mat engem Retard vu 46 Honnertstel op déi drëtte Plaz.Fir den Dominik Paris war et schonns säin drëtten Erfolleg op der "Pista Stelvio", dofir hat de Mayer e Freideg schonns virgeschloen, d'Pist an "La Strada del Paris" ëmzebenennen.