© AFP

An hei gouf am Best-of-9-Modus gespillt, dat bedeit, et huet een elo schonns misse 5 Sätz gewannen, fir d'Halleffinallen ze erreechen. An an der éischter Partie vun e Samschdeg huet den Nathan Aspinall u sengem groussen Dram festgehalen an hie steet no enger 5:1-Victoire géint de Brendan Dolan méi wéi iwwerraschend an der Halleffinall vun der Darts-WM an dat bei senger éischter Participatioun. Den zweete Match war ee richteg héichklassegen, wou virun allem de Gary Anderson an den éischte dräi Sätz richteg staark gespillt huet. Den zweefache Weltmeeschter konnt sech um Enn dann och mat 5:2 géint den Dave Chisnall duerchsetzen.An der Owend-Session sinn da vun 20 Auer un déi zwou an der Véierelsfinallen. Do spillt fir d'éischt de Luke Humphries géint de Michael Smith an dono kritt de Michael van Gerwen et mam Ryan Joyce ze dinn.

Den Iwwerbléck vun de Véierelsfinallen

NATHAN ASPINALL IS THROUGH TO THE SEMI-FINALS | He takes out a fantastic double-double finish and defeats Brendan Dolan 5-1 🎯#WHdarts pic.twitter.com/AAYLAl7y3P — PDC Darts (@OfficialPDC) 29. Dezember 2018

ANDERSON TAKES THE FIRST SET 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/XMRSUDMLJr — PDC Darts (@OfficialPDC) 29. Dezember 2018

ANDERSON IS THROUGH TO THE SEMI-FINALS | He defeats Dave Chisnall 5-2 with a 103.03 average 🎯🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿#WHdarts pic.twitter.com/9CKrQBSYig — PDC Darts (@OfficialPDC) 29. Dezember 2018

Den Nathan Aspinall ass excellent an de Match gestart, de jonken Englänner huet dem Dolan am éischte Saz iwwerhaapt keng Chance gelooss a konnt zwee Breaks realiséieren, esou dass den éischte Saz ganz kloer mat 3:0 an de Legs un hie goung. Den Dolan hat Problemer mat den héije Scores. Dëst sollt sech a Saz Nummer 2 awer besserer, wou hien och seng zwou éischt 180er geheie konnt. Allerdéngs ass et dem Spiller aus Nordirland net gelongen, fir beim Uworf vum Aspinall ee Break ze maachen an esou goung den zweete Saz mat 3:2 un den Aspinall, deen also du schonns mat 2:0 an de Sätz vir war. Och am drëtte Saz ass den Dolan nees vun Ufank un hannendrugelaf. Den Aspinall konnt am richtege Moment zwou 180er auspaken a konnt esou direkt mat engem Break an dëse Saz starten. Den Englänner huet et dem Dolan bei eegenem Uworf einfach onméiglech gemaach, fir ee Break ze maachen an esou huet den Aspinall säin Uworf sécher duerchbruecht a konnt sech eng kloer 3:0-Féierung erausspillen an de Sätz. Am 4. Saz war et genau dat nämmlecht Bild, den Aspinall huet sech keng Feeler erlaabt an huet den Dolan fir seng bestrooft. Resulat: a scho stoung et 4:0 an de Sätz. Am 5. Saz war et dunn awer esou wäit, de Brendan Dolan hat déi alleréischte Kéier an dësem Match Break-Darts an dës huet hie genotzt fir säin éischt Break an uschléissend konnt hien dunn och nach säin éischte Saz gewannen an op 1:4 stellen. Den Nathan Aspinall huet sech awer net vu sengem Wee ofbrénge gelooss an esou konnt hien de 6. Saz nees kloer fir sech entscheeden an domat och de Match. Esou steet hie bei senger alleréischter Weltmeeschterschaft direkt an der Halleffinall.Nathan Aspinall - 3-Dart Average: 99.72; Checkout-percentage: 40.54%Brendan Dolan - 3-Dart Average: 93.87; Checkout-percentage: 38.10%Dono war et dunn um zweefache Weltmeeschter Gary Anderson, dee sech an dës Véierelfinall geziddert huet. Zweemol hannerteneen huet hien eréischt am 7. Saz mat 4:3 gewonnen, dat géint den Jermaine Wattimena an de Chris Dobey. Den Dave Chisnall ass méi souverän an dës Véierelsfinall komm. 11 Sätz hannertenee konnt hie fir sech entscheeden a steet domat ganz souverän an der ronn vun de leschten 8.E Samschdeg hat hien awer direkt ee schwéiere Stand, well de Gary Anderson ass mat Volltempo an dëse Match gestart an den Chisnall ass net richteg nokomm. De Schott huet am 1.Saz een Average vun 115.5 gespillt a konnt domat mat 3:0 an de Legs de Saz gewannen. Een ideale Start vum Weltmeeschter vun 2015 an 2016.Am zweete Saz huet een du gemengt, den Chisnall géif elo an de Match kommen, well hie konnt direkt dat éischt Leg fir sech entscheeden, ma am Uschloss goungen nees 3 Legs hannerteneen un de "Flying Scotsman", deen ëmmer erëm mat ganz héije Scores an eng geckeger Quot op d'Duebelfelder iwwerzeege konnt.Och den drëtte Saz ass un de Gary Anderson gaangen, ma déi Kéier war et méi enk. Den Anderson konnt zwar déi éischt zwee Legs gewannen, ma dono huet den Chisnall zwee High-Finishes ausgepaakt, fir op 2:2 an de Legs ze stellen. Den Anderson huet dat 5. Leg awer ugefaangen a konnt vun deem Virdeel profitéieren, fir mat 3:0 an de Sätz a Féierung ze goen.Am 4. Saz war et dunn awer esou wäit, den Englänner konnt elo mathalen an huet um Enn d'Nerve behalen, fir op der Duebel-10 de Saz ze gewannen, dat nodeems den Anderson am leschte Leg d'Duebel-9 esou just verpasst hat. De 5. Saz war dann awer nees fir de "Flying Scotsman", deen hei einfach iwwer wäit Strecken eng Klass besser war wéi den Englänner. Nach huet den "Chizzy" sech awer net geschloe ginn. Ee ganz spannenden an héichklassege 6. Saz ass du mat 3:2 an de Legs un den Chisnall gaangen, esou dass et nëmmen nach 2:4 stoung. Den Chisnall huet sech am 7. Saz nach eemol mat allem, wat en hat, géint d'Néierlag gewiert, ma den Anderson huet kee Break méi zougelooss an esou goung de Saz mat 3:2 an de Legs un de Schott an esou och de Match. Domat steet den Anderson fir déi 5. Kéier an der Halleffinall vun der WM.Gary Anderson - 3-Dart Average: 103.03; Checkout-percentage: 55.88%Dave Chisnall - 3-Dart Average: 96.54; Checkout-percentage: 41.38%