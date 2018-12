© AFP

Bei den Hären hat den Norweger Johannes Klaebo d'Nues vir, genau wéi an der Qualifikatioun. Hie konnt sech an enger ganz spannender Finall géint d'Fransouse Richard Jouvea Lucas Chanavat duerchsetzen. Dass de Klaebo awer an d'Finall komm ass, war glécklech, well an der Halleffinall konnt hie sech eréischt am Photo-Finish géint den Italiener Federico Pellegrino d'Plaz 2 an d'Qualifikatioun fir d'Finall sécheren.Bei den Damme gouf et eng ganz souverän Victoire vum Stina Nilsson. D'Schwedin huet d'Finall komplett dominéiert. Déi zweete Plaz war fir d'Ida Igemarsdotter aus Schweden. De Podium gouf komplettéiert vun der Amerikanerin Jessica Diggins.