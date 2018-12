E Samschdeg de Mëtteg gouf nach an England an an Italien Futtball gespillt an do gouf et ënnert anerem eng Néierlag fir Tottenham.

Premier League

Fir d'Tottenham Hotspurs geet d'Joer 2018 mat enger iwwerraschender Néierlag op en Enn. No 5 Victoiren hannerteneen hu si sech misse mat 1:3 doheem géint Wolverhampton geschloe ginn a muss domat och ee Réckschlag an der Course ëm den Titel astiechen. Dobäi hunn d'Spurs d'Ufanksphas komplett dominéiert a si hunn de Gäscht kaum eng Chance gelooss an no 22 Minutte si si duerch ee richtege Sonndesschoss vum Harry Kane a Féierung gaangen. No der Paus huet Tottenham dunn awer ze passiv agéiert an dat sollt sech rächen. Ma Wolverhampton konnt eréischt an der Schlussphas esou richteg dovu profitéieren. An der 72. Minutt huet de Boly no engem Corner mam Kapp ausgeglach, ier de Raul Jimenez an der 82. an den Helder Costa an der 87. Minutt d'Iwwerraschung perfekt gemaach hunn.

Serie A

Juventus Turin huet d'Hironn ouni Néierlag hannert sech bruecht an huet den eegene Startrekord weider ausgebaut, dat duerch eng 2:1-Victoire e Samschdeg doheem géint Sampdoria Genua an op en Neits war et de Cristiano Ronaldo, deen de Grondstee fir dës Victoire geluecht huet. No nëmmen 2 Minutten ass d'Al Damm schonns mat1:0 a Féierung gaangen, dat duerch ee Schoss vum Cristiano Ronaldo, wou de géigneresche Golkipp allerdéngs net all ze gutt ausgesinn huet. Sampdoria konnt an der 33. Minutt zwar duerch een Hand-Eelefmeter ausgläichen, ma Juve konnt an der 65. Minutt duerch ee weideren Hand-Eelefmeter d'Victoire perfekt maachen.Ee richtege Golfestival gouf et e Samschdeg zu Sassuolo, ma d'Lokalekipp ass dobäi awer net all ze gutt ewechkomm. No 19 Minutte konnt den Zapata d'Gäscht schonns a Féierung schéissen. Nach virun der Paus konnt de Gomez op 2:0 stellen. Sassuolo ass dunn awer liicht besser aus der Paus komm a konnt duerch den Duncan op 1:2 verkierzen. D'Freed war awer net vu laanger Dauer, well de Mancini huet 3 Minutte méi spéit den alen Avantage nees hiergestallt. Mä Sassuolo huet nach net opginn an et war op en Neits den Duncan, dee verkierze konnt. Du koum awer déi super Schlussphas vun Atalanta, ugefouert vum Ilicic, deen nach direkt dräimol markéiere konnt, esou dass Atalanta Bergamo mat 6:2 géint Sassuolo gewënnt.