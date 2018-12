© AFP

Den englesche Champion, Manchester City, konnt sech um Sonndeg mat 3:1 zu Southampton behaapten. No enger schéiner Kombinatioun iwwert de Bernardo Silva an de Riyad Mahrez huet den David Silva no 10 Minutte fir d'Féierung vu ManCity gesuergt. An der 37. Minutt huet dunn de fréierer Bundesligaprofi Pierre-Emile Hojbjerg fir den FC Southampton ausgeglach. Nach virun der Paus huet d'Ekipp vum Pep Guardiola fir d'Decisioun gesuergt. An der 45. Minutt hat den James Ward-Prowse de Ball an den eegene Gol gesat an an der drëtter Minutt vun der Nospillzäit hat de Sergio Agüero fir den 3:1 fir d'Citizens geschoss. Dëst sollt och d'Schlussresultat sinn. Virum Duell mam Leader Liverpool huet Manchester City op der zweeter Plaz 7 Punkte Réckstand.Den FC CHelsea huet am englesche Championnat déi 4. Plaz an der Tabell gefestegt. D'Ekipp huet mat 1:0 bei Crystal Palace gewonnen. De franséische Weltmeeschter N'Golo Kante huet fir de Champion vun 2017 gewonnen. Chelsea läit elo mat 43 Punkten 5 Punkte virum Fënneften Arsenal.Um 17.30 Auer ass et e Sonndeg den Owend nach de Manchester United géint Bournemouth.E Samschdeg do hat Liverpool scho seng Titelambitiounen ënnerstrach. De Leader an der Premier League hat hei nämlech Arsenal mat 5:1 geklappt.