Op der Darts-WM zu London stoungen um Sonndeg d'Halleffinallen um Programm. Hei gouf am Modus "Best of 11" gespillt, dat heescht ee Spiller huet misse 6 Sätz gewannen, fir et um Enn an d'Finall ze packen.An der éischter Partie vum Dag stounge sech de Michael Smith an den Nathan Aspinall géigeniwwer. De Smith war hei de klore Favorit an esou huet et och no den éischten 2 Sätz no enger souveräner Victoire ausgesinn. No 6 gewonnene Legs um Stéck stoung et 2:0. Duerno ass d'Partie awer richteg spannend ginn, den Aspinall konnt sech steigeren, sou datt et eng ausgeglache Partie ginn ass, mat engem ganz héijen Niveau. Nodeems den Aspinall op 2:2 ausgeglach hat ass et hin an hier gaangen. Eréischt beim 5:3 konnt sech de Smith nees mat 2 Sätz ofsetzen. Dëst sollt och d'Virentscheedung sinn. De Bully Boy huet sech d'Victoire net méi huele gelooss a gewënnt um Enn mat 6:3 a steet fir d'éischte Kéier an der Finall vun der WM.An der zweeter Halleffinall stounge sech d'Nummer 1 op der Welt, Michael van Gerwen, an den zweefache Weltmeeschter Gary Anderson géigeniwwer. Virum Match hu vill Leit vun enger virgezunner Finall geschwat. Um Enn sollt de Match dëst awer net halen, well de Michael van Gerwen dem Schott keng Chance gelooss huet. Hie gewënnt mat 6:1 ganz kloer a steet an der Finall. Den Hollänner huet hei d'Chance, säin drëtten Titel ze gewannen.D'Finall am Ally Pally tëscht dem an dem Michael Smith ass op Neijoerschdag. Hei gëtt dann am Modus "Best of 13" gespillt. De Gewënner erwaart ee Präisgeld vu 500.000 Pond, dat si ronn 555.000 Euro.

Den Iwwerbléck vun de Matcher

VAN GERWEN INTO FINAL | MvG runs riot against Gary Anderson, knocking out the 2 time champ, 6-1#WHDarts pic.twitter.com/W9m58l3puM — PDC Darts (@OfficialPDC) 30. Dezember 2018

Den Michael Smith ass dëst Joer an der Weltspëtzt ukomm an huet mat de Shanghai Darts Masters säin éischte groussen Titel vun der World Series of Darts gewonnen. Dem Englänner stoung säi Landsmann Nathan Aspinall géigeniwwer. Datt et de Vize-Juniorweltmeeschter vun 2015 um Sonndeg an der Halleffinall stoung war eng déck Iwwerraschung.De Michael Smith, dee bei der WM zu de Geheimfavoritten zielt, ass als Favorit an d'Partie gaangen an huet dann och direkt mat ganz héijem Tempo a ganz staarke Wërf ugefaangen. De Bully Boy huet 4 Mol 180 Punkte markéiert a loung doduerch séier mat 2:0 an de Sätz a Féierung. Den Nathan Aspinall krut hei kee Fouss op de Buedem an huet kee Leg fir sech entscheet.Am drëtte Saz ass den Aspinall dunn awer besser ginn, huet säin 3-Dart-Average op iwwer 100 Punkte verbessert, sou datt de Match elo ganz ausgeglach war a béid Spiller ganz staark Leeschtunge gewisen hunn. Nodeems et 2:2 an de Legs stoung, huet den The Asp du mat 13 Darts de Sak zougemaach a sech de Saz geséchert an esou op 1:2 verkierzt. Den Aspinall huet de 4. Saz direkt mat 180 Punkten ugefaangen an ass elo mat vill Confiance opgetrueden. Mat engem 11-Darter huet e kuerz drop op 2:2 an de Sätz ausgeglach.De Michael Smith stoung elo ënner Drock, no sengem souveränen Ufank hat hien elo mam Aspinall e gläichwäertege Géigner. Hien huet dësem awer standgehalen an ass mat 3:2 a Féierung gaangen. Duerno huet den Aspinall nees zeréckgeschloen an huet op 3:3 gesat. Den Ally Pally huet elo richteg gekacht, mat engem 3-Dart-Average vu béide Spiller vun däitlech iwwer 100 hu si och eng héichklasseg an intensiv Partie gesinn.An de Sätz 7 an 8 huet de Smith säin Niveau nach emol no uewe geschrauft, ëmmer erëm huet hien déi 501 Punkten mat 12 Darts op 0 gesat a konnt sech no engem 130-Highfinish mat 5:3 an de Sätz ofsetzen - d'Virentscheedung.Dem Favorit an dëser Partie huet elo nëmmen nach ee Saz gefeelt, fir fir d'éischte Kéier an d'Finall vun der WM ze kommen. Mat engem 121-Finish huet hien am 9. Saz alles kloer gemaach a sech de Match mat 6:3 geséchert.Um Enn ass et eng verdéngte Victoire fir de Michael Smith. Säin 3-Dart-Average loung déi 9 Sätz iwwer bei 105,22 Punkten, säin Checkout-percentage bei 51,11% an dann huet hie 17 Mol 180 Punkte gemaach. Ma och dem The Asp seng Wäerter waren extrem gutt. Hien hat een 3-Dart-Average vun 100,53 Punkten an engem Checkout-percentage vun 48,15%.De Michael van Gerwen huet e Sonndeg den Owend gewisen, datt hien den Ament de beschten Dart-Spiller op der Welt ass. Den Hollänner huet dem Gary Anderson nämlech net den Hauch vun enger Chance gelooss. Den éischte Saz war nach relativ ausgeglach an ass no 5 Legs un d'Nummer 1 vun der Welt gaangen. Duerno war et eng kloer Affär. De van Gerwen loung no tëschenduerch 9 gewonnene Legs noeneen an engem 3-Dart-Average vun 110 an engem Checkout-percentage vu iwwer 70 % séier mat 4:0 an de Sätz a Féierung. De Gary Anderson huet enttäuscht an hat einfach ze wéineg Scoring-Power. Dobäi koum, datt den MvG och all Chance genotzt huet, déi de Schott leie gelooss huet. Och de 5. Saz war eng kloer Saach an ass nees un de Mighty Mike gaangen.Am 6. Duerchgang huet de The Flying Scotsman gewisen, datt hien et besser kann an huet sech de Saz geséchert an op 1:5 verkierzt. Domadder hat de Schott op d'mannst ee White-Wash an dëser Halleffinall verhënnert. De van Gerwen, deen elo net méi grad esou gutt getraff huet, huet den Anderson awer net méi zeréck an de Match komme gelooss an am 7. Saz de Sak zougemaach. Och hei huet den Hollänner nees d'Feeler vum Schott ausgenotzt, dësen huet nämlech direkt 5 Mol een Duebelfeld verpasst, fir op 2:5 ze setzen. De Michael van Gerwen gewënnt domadder mat 6:1 a steet fir d'4. Kéier an der Finall vun der WM.Michael van Gerwen: - 3-Dart Average: 104,76; Checkout-percentage: 50%Gary Anderson: 3-Dart Average: 97,98; Checkout-percentage: 24,14%